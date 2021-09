“C’è una sorpresa”. Colpo di scena a Cartabianca: l’annuncio inaspettato di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer, l’annuncio a sorpresa. La conduttrice è intenta a parlare al telefono con un interlocutore la cui identità non viene svelata. Per il programma Cartabianca potrebbe trattarsi di un vero e proprio ritorno e sono in molti a pensare che possa trattarsi proprio di Mauro Corona.

Tutti ricorderanno due momenti che hanno toccato da vicino l’opinionista di Cartabianca, Mauro Corona. Dopo il pesante diverbio avuto con Bianca Berlinguer è stato proprio il direttore di rete Franco Di Mare a decidere un definitivo allontanamento dal programma di Mauro Corona. Ma adesso?

Tanti i mesi che lo hanno visto distante dagli studi televisivi e poi le parole di Bianca Berlinguer, che con tanto di tapiro in mano, ha poi spiegato: “Con Di Mare ci ho parlato solo il giorno dopo l’episodio incriminato e mi ha detto che Corona non avrebbe mai più messo piede in trasmissione, nonostante io non fossi d’accordo”.





Poi l’appunto della padrona di casa: “Peccato, perché oltre a me anche tanti nostri telespettatori lo rivorrebbero”. Ed è proprio qui che le sorti del noto opinionista potrebbero nuovamente intrecciarsi a quelle del talk show.

Nelle ultime ore l’annuncio sulle pagine social di Cartabianca sarebbe arrivato a gran sorpresa. Infatti, Bianca Berlinguer è intenta a parlare al telefono con un interlocutore di cui gli spettatori non conoscono l’identità: “La aspetto in apertura di puntata, abbiamo tante cose di cui parlare. Se possibile venga anche ben vestito”. E tutti non possono che fare proprio il ‘suo’ nome.