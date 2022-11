Forse si è scoperta la verità definitiva sul perché Biagio Di Maro non sia più a Uomini e Donne. Dopo settimane di grande silenzio, nella puntata del 3 novembre è stato fatto il suo nome e a parlare è stata soprattutto Tina Cipollari. Da sottolineare anche la reazione di Maria De Filippi, che ha stupito tutto il pubblico da casa. I telespettatori invocano chiarezza da un bel po’ di tempo e chissà se ora non sia stato davvero fornito il motivo ufficiale della sua assenza dal parterre del dating show, in onda su Canale 5.

A breve vi diremo tutto su Biagio Di Maro e Uomini e Donne, intanto a proposito del programma Ida ha ammesso che Alessandro gli ha detto altre cose che ora sta negando in studio accusandolo di essere poco limpido. Oltre che su Ida Platano polemiche sono fioccate anche su Riccardo Guarnieri pizzicato da Giuseppe Portinaio, ex corteggiatore di Federica Aversano intervistato dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Giuseppe ha criticato l’atteggiamento poco deciso di Riccardo e si è augurato che Federica non ceda mai ai tentativi di approccio del pugliese.

Biagio Di Maro e Uomini e Donne: perché non è in studio

Ora si è saputo qualcosa in più su Biagio Di Maro di Uomini e Donne, che non è mai entrato in studio dall’inizio della nuova stagione televisiva. Nelle ultime registrazioni non ci sono stati segnali relativi ad una sua presenza, quindi sembra proprio che sia stato escluso da UeD. E ora Tina Cipollari ha gettato dei sospetti molto particolari sull’ormai ex cavaliere della trasmissione Mediaset. Solo ipotesi o sa qualcosa in più e di concreto? Andiamo a vedere insieme cosa ha rivelato davanti a tutti l’opinionista di Maria De Filippi.

L’argomento Biagio Di Maro è stato tirato fuori, mentre si stava parlando del cavaliere Alessandro G., uno degli ultimi arrivati. L’uomo ha svelato davanti a tutti di aver interrotto la sua storia amorosa con la sua ex partner perché quest’ultima ha iniziato una love story con un ex cavaliere del programma. Alessandro G. ha subito precisato: “No, non è presente qui oggi”. A quel punto è intervenuta Tina Cipollari, che si è lasciata andare ad una confidenza clamorosa. E chissà se non ci ha davvero azzeccato la collega di Gianni Sperti.

Maria De Filippi è rimasta in silenzio, non nominando Biagio, mentre Tina si è sbilanciata così: “Forse è Biagio questo ex cavaliere. Ecco perché non viene più”. Non resta che aspettare le prossime puntate per saperne di più o qualche dichiarazione ufficiale, fatta proprio dall’ex cavaliere, che potrebbe rispondere alla Cipollari.