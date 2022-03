Nuovo capitolo sull’incredibile vicenda riguardante Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Dopo il confronto avuto nella serata del 10 marzo al ‘GF Vip’, lui non è rimasto convinto dalle affermazioni della showgirl e nella giornata di venerdì 11 marzo ha deciso di accettare l’invito di Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio Cinque’. E qui si è lasciato andare ad altre considerazioni molto importanti sull’ex ‘Non è la Rai’. Non sappiamo se quest’ultima avrà voglia di replicare a queste ulteriori parole dell’uomo.

Miriana Trevisan ha parlato così di Biagio D’Anelli davanti ad Alfonso Signorini: “L’ho cercato, certo, lui dice cose diverse in tv? Sì ho visto. Io devo parlare con lui da sola perché sono ferita. Lui si è sentito usato da me? Se l’è raccontata da solo, io ho cercato anche un chiarimento. Ci eravamo promessi di non portarci dietro le telecamere e lui l’ha fatto. Se ho scoperto qualcosa? Certo, ho visto questo di lui in tv a Pomeriggio 5, quello che avete mostrato voi. Ho scoperto sì, ho visto questo pezzo sì”.

Parlandone dunque con Barbara D’Urso, Biagio D’Anelli ha ammesso di essere rimasto molto insoddisfatto davanti alle frasi dette da Miriana Trevisan: “Sinceramente nella puntata del GF Vip mi ha distrutto quando ha detto che sta riflettendo. Mi aspettavo solamente che dicesse di amarmi, le sarei saltato al collo. Io la amo all’infinito”. La padrona di casa ha voluto indagare maggiormente e gli ha chiesto cosa sia accaduto, subito dopo l’appuntamento col reality show. Ma la risposta non è stata quella attesa dai fan dell’ex gieffino.





Questo quanto successo dopo la puntata del ‘GF Vip’ e confermato da Biagio D’Anelli nella trasmissione di Barbarella: “Purtroppo no, non ci siamo sentiti e devo essere sincero che mi sono risentito. Non mi aspettavo mi dicesse che non mi ama”. L’ex coniuge di Alex Belli si è intromessa e gli ha detto: “Dovresti metterti l’anima in pace, dopo quello che ti ha riferito”. Ma Carmelita è convinta che ci sia altro dietro tutto questo e ha ipotizzato cosa possa essere successo a Miriana Trevisan.

Questo il pensiero di Barbara D’Urso, che si è rivolta così a Biagio D’Anelli: “Qualcuno le ha raccontato sicuramente delle cose e continuo a sostenere questo. Lei è una persona perbene, quindi per forza le cose sono andate in questo modo”. Chissà se Miriana vorrà davvero chiarire questa parte ancora ignota e quindi rivelare chi potrebbe averle raccontato qualcosa su Biagio.