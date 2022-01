“Non ho segreti…”. GF Vip, Biagio D’Anelli cancella Miriana Trevisan: viene fuori tutto

Biagio D’Anelli, l’ex gieffino fa chiarezza una volta per tutte. Dopo l’annuncio della positività al Covid, Biagio torna a parlare del suo rapporto con Miriana Trevisan, o meglio, dei suoi sentimenti che ha condiviso con la gieffina tra le pareti della casa del Grande Fratello Vip. Ma un dettaglio non è sfuggito ai fan e ha destato non pochi sospetti. Biagio ha smesso di seguire il profilo social dell’ex Non è la Rai. Il motivo lo ha spiegato lui stesso.

Scomparso dai follower di Miriana Trevisan e per i fan questo diventa un aspetto su cui vederci subito più chiaro. Dunque è finito tutto? Questa la domanda che si pongono in molti, nonostante attendano che sia la vita quotidiana da condividere insieme e lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Cosa è successo tra Biagio e Miriana? Pare che la decisione presa da Biagio non abbia nulla a che fare con i suoi sentimenti.

Scoppia un vero e proprio polverone intorno alla scelta di Biagio, eppure l’ex gieffino ha voluto mettere a tacere una volta per tutte i pettegolezzi che lo vedrebbero distante dalla Trevisan. Infatti pare che abbia smesso di seguire Miriana Trevisan su Instagram a causa del social media manager dell’ex Non è la Rai che, stando alle parole di Biagio, sembra non godi di molta simpatia nei suoi confronti.





“Poiché mi state scrivendo in tantissimi, riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose “estremamente importanti”: chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo”, scrive D’Anelli attraverso una storia Instagram. E poi aggiunge.

“Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa. Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla. Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono”.

E fornendo anche uno screenshot di un commento arrivato dal profilo certificato della Trevisan mostra ai fan il contenuto: “Ma nessuno di voi può avvisare Miriana del falso di Biagio che ha sparlato di Miriana fuori la casa. Tu Clarissa che sei sua amica fai qualcosa Biagio è un viscido”.