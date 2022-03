Biagio D’Anelli non vedeva l’ora di riabbracciare la sua Miriana Trevisan, anche se certamente sperava che arrivasse fino in fondo al GF Vip 6. E invece la showgirl con cui aveva iniziato un flirt nella Casa è stata eliminata al televoto nel corso dell’ultima puntata del reality show. A tre dirette dalla finale. Ha perso il televoto contro Davide Silvestri, che per la cronaca ha poi battuto anche Soleil Sorge, e Jessica Selassié.

Poi la sorpresa fuori la porta rossa: ad aspettarla l’ex marito Pago e il figlio Nicola, che ha stretto la sua mamma in un abbraccio fortissimo dopo quasi sei mesi di lontananza. Il momento di Biagio D’Anelli è invece arrivato più tardi, al suo ingresso in studio.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, il presunto motivo della rottura

L’abbraccio e il bacio tanti attesi al centro dello studio del GF Vip 6, ma poi è arrivata una doccia fredda per Biagio D’Anelli. Ha raccontato tutto lui a Mattino 5 parlando addirittura di “4 di picche” e confermando di essere ai ferri corti con la showgirl. “Non so se è stata una coincidenza, ma ieri finito il programma mi è arrivato un messaggio da Miriana in cui mi dava il suo numero. Io le ho telefonato per sapere come stava e mi ha detto che era con amici e parenti. Però c’è stata una cosa che un po’ mi ha lasciato perplesso”.





“Mi ha detto che stava scegliendo dei vestiti perché oggi sarebbe salita a Milano per registrare dei programmi. Mi ha detto però che sarà impegnata e che salirà con suo figlio. Io mi sarei aspettato che mi dicesse di prenderci un caffè. Mi ha dato un 4 di picche. Quindi tranquillamente basta”, ha detto ancora Biagio D’Anelli per poi lasciare la parola a Patrizia Groppelli, che ha svelato il presunto motivo della rottura.

#GFVIP, amore già finito tra Biagio e Miriana?

"Sei una meteora che si è schiantata" Patrizia Groppelli si scaglia contro l'opinionista a #Mattino5.



Cosa ne pensate? pic.twitter.com/B2VRiNHZ0C March 9, 2022

“La verità è che quando (Miriana, ndr) è uscita dal GF Vip qualcuno le ha fatto vedere dei tuoi video, in situazioni non piacevoli, anche imbarazzanti, che non sono stati bellissimi. Non posso parlare per lei. Tu vivi di invenzioni da quando sei in televisione. Prenditi le tue responsabilità. Tu hai preso in giro tutti”. “Ma quali video? Io dov’ero? Ma dov’erano gli amici quando Miriana era attaccata? Adesso le fanno vedere i video, ma quando era attaccata c’ero io a difenderla. Li vorrei vedere questi video”, la reazione di un incredulo Biagio D’Anelli. Non resta che aspettare la replica di Miriana ora.