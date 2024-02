Caso Biagiarelli, arriva la reazione di Antonella Clerici. Tutto in diretta tv. La conduttrice della trasmissione di Rai Uno non è rimasta impassibile dopo l’annuncio via social dello chef-blogger di abbandonare la trasmissione “È sempre mezzogiorno”, che li vedeva insieme tutti i giorni su Rai Uno alle prese con i fornelli. Un duo al quale i telespettatori si erano affezionati.

La comunicazione da parte dello chef di lasciare la tv ha suscitato molti commenti in queste ore. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, spiazzando tutti. Anche se forse qualcuno se lo aspettava. Il pubblico si è diviso, tra chi ha ritenuto che fosse una decisione inevitabile e chi invece sperava in un prossimo ritorno in onda. Tutti poi si stavano chiedendo come avrebbe preso la notizia Antonella Clerici. L’attesa è durata davvero poco. Già oggi in trasmissione è arrivato un primo commento a caldo. Sarà l’unico?

Caso Biagiarelli, ecco come ha reagito Antonella Clerici

Cosa ha detto Clerici di preciso? La dichiarazione si presta a varie letture. Commentando infatti una curiosità – quanto tempo passano a tavola gli italiani, circa due ore – Clerici ha detto: “Quindi, vuol dire che per noi è importante ritagliarci anche del tempo, mangiare bene e come canta appunto la canzone di Mika, un momento di relax e di lentezza”. Parole in cui molti hanno interpretato un riferimento esplicito all’ex compagno di avventura televisiva.

Al momento dall’azienda di viale Mazzini non sono arrivate altre reazioni. Da parte sua, Antonella Clerici aveva scelto in un primo momento il silenzio . Probabilmente la scelta più giusta vista la delicatezza della vicenda.

E adesso cosa succederà? Tra il pubblico in tanti si chiedono chi prenderà il posto di Bigiarelli. Ma non è detto che arrivi per forza un sostituto. Per quanto riguarda lui invece non si conoscono ancora nel dettaglio i suoi progetti per il futuro. Ci potrebbe essere un ripensamento da parte sua? Sembra impossibile.

Lui di sicuro si sente di non avere colpe: “Non posso e non voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio mi addolora”, ha detto. “Se lo facessi, lo userei a mio vantaggio. Preferisco tenermi lo stigma, il dubbio, piuttosto che tentare la via della pietà, ed accetterò tutte le conseguenze di questa scelta”.