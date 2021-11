Tv in lutto, morta l’amata attrice della storica serie. L’addio dei colleghi: “Un onore lavorare con te”

Televisione in lutto. È morta a 62 anni l’attrice e volto della storia serie tv. La scomparsa risale al 20 luglio, ma solo oggi la sorella Lynda ha dato la notizia confermando alcune voci che circolavano da settimane.

L’attrice era affetta dal morbo di Wilson, una malattia ereditaria che porta all’accumulo di quantità eccessive di rame nel fegato, nel cervello e in altri organi vitali e che, come si legge sul sito Humanitas “può dare luogo a serie complicazioni, come la cirrosi, l’insufficienza epatica, il cancro al fegato, problemi neurologici, disturbi renali e, nella peggiore delle ipotesi, il decesso”.

Bergen Williams, morta l’attrice di General Hospital

Dall’account di Bergen Williams, la sorella Lynda ha dato la notizia: “Bergen Williams ha ceduto alle devastazioni della malattia di Wilson circondata da una famiglia amorevole”. Accanto a un’immagine dell’attrice, ha anche scritto: “Riposa in pace Bergen Williams” e in un altro post in sui ci vede Bergen in tenuta da cameriera con la didascalia: “Ti amo, grande Alice! RIP Bergen”.





In General Hospital, soap opera più longeva ancora in onda della televisione statunitense e terza al mondo dopo le britanniche The Archers, trasmessa in radio dalla BBC dal 1951, e Coronation Street, trasmessa su ITV dal 1960, Bergen Williams vestiva i panni della governante Big Alice. L’attrice è stata nel cast della famosa soap opera per 13 anni e spesso il suo personaggio si è esibito come la wrestler professionista Big Alice Gunderson.

Oltre a General Hospital, Bergen Williams era anche apparsa anche nelle serie tv NYPD Blue, Settimo cielo, Scrubs, Nip/Tuck e Babylon 5. La regista di General Hospital Kimberly McCullough ha dichiarato su Twitter: “Bergen è stata una forza incredibile e mi dispiace sapere della sua scomparsa. Benedizioni alla famiglia di Bergen e agli amici”. L’attrice Nancy Lee Grahn, che ha interpretato il ruolo di Alexis Davis in General Hospital, ha scritto su Instagram: “Riposa in pace cara Bergen. È stato un onore lavorare con te @generalhospitalabc”, condividendo una foto del personaggio interpretato dall’attrice.