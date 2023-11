Beppe Grillo torna in tv ospite di Fabio Fazio. Dopo ben nove anni dalla sua ultima apparizione il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle tornerà a parlare dentro la scatola magica grazie alla mossa del conduttore. Fazio, dopo aver il per certi versi clamoroso addio alla Rai, è migrato con il suo “Che Tempo che Fa” sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery.

Fin dal suo esordio il 15 ottobre scorso Fabio Fazio ha mostrato di che pasta è fatto. Il suo talk show ha fatto numeri da record. Con ospiti del calibro di Liliana Segre, Gino Paoli, Luciano Ligabue, Fedez, Vincenzo Mollica e gli interventi di Roberto Benigni e Rosario Fiorello “Che Tempo che Fa” ha raggiunto ascolti davvero importanti. Shaere intorno all11%, cioè gli stessi numeri delle stagioni su Rai3. E adesso, con la puntata di domenica 12 novembre quando intervisterà Beppe Grillo, promette di fare ancora meglio.

Il ritorno di Grillo in tv: di cosa parlerà con Fazio?

Fabio Fazio ha dato l’annuncio dell’ospitata di Beppe Grillo a “Che Tempo Che Fa” domenica 12 novembre con un tweet e subito sono fioccati i commenti. C’è davvero grandissima attesa per questo ritorno. L’ultima apparizione di Grillo, attuale Garante del M5S il cui presidente è Giuseppe Conte, risale al 2014 quando aveva accettato l’invito di Bruno Vespa a “Porta a Porta”. Nello stesso anno, come ricorda il Fatto Quotidiano, era stato intervistato da Enrico Mentana nella sua casa di Bibbona per “Bersaglio Mobile” su La7.

Da sempre personaggio divisivo anche in questa occasione Beppe Grillo spacca il pubblico. C’è chi è entusiasta del suo ritorno in tv, chi commenta “Questo è un colpaccio” e chi parla di “15% di share”. Ma in tanti disapprovano: “Non ne sentivamo il bisogno. Una delle grandi disgrazie d’Italia. Salto” e “Andavate così bene, perché?” o “Per carità, quando arriva cambio canale“.

Infine c’è chi sottolinea: “Noooooo Siamo stati così bene senza le sue esternazioni E poi ora con il processo di suo figlio in atto dovrebbe eclissarsi almeno fino al verdetto”. Inevitabile il riferimento al processo che vede il figlio di Beppe, Ciro Grillo, imputato per violenza sessuale con tre suoi amici. Proprio questa mattina, 8 novembre, è ripreso il processo a porte chiuse. Giulia Bongiorno, avvocato della 19enne accusatrice e vittima della presunta violenza, ha affermato: “Domande su come era vestita, su precedenti frequentazioni, dirette a tratteggiare una personalità che la mia assistita ha sempre respinto”.

