“Così ci fai piangere”. Benedetta Rossi, il messaggio di dolore commuove il pubblico

Benedetta Rossi ha postato sui social un commovente dedicato a uno dei suoi più grandi affetti, scomparso poco tempo fa. Benedetta Rossi e una cuoca classe 1972, nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Come per la stragrande maggioranza dei suoi colleghi Benedetta ha mosso i suoi primi passi in cucina imparando i segreti della mamma e della nonna nonna. In seguito Benedetta ha deciso di aprire un blog dove far conoscere le proprie ricette.

Da qui il successo e si aprono le porte della televisione. Le vicende della Rossi sono seguite tutte molto attentamente, anche (soprattutto) quelle riguardanti la sua vita privata. I tafferugli sempre amorevoli col marito Marco, le sue gite fuori porta ma anche la sua passione per gli animali e i cani in special modo. Benedetta è un vero e proprio ricettacolo di good vibes social.

Con un post via social Benedetta Rossi ha ricordato il suo fidato amico a quattro zampe, Nuvola, scomparso alcuni mesi fa dopo aver combattuto contro un brutto male. “Abbiamo ritrovato un video di un anno fa in cui Nuvola guardava l’arcobaleno e sembrava così sereno”, ha scritto la famosa food blogger, e ancora: ” ci manca tantissimo”.





Moltissimi sui social hanno fatto sentire la propria vicinanza a Benedetta Rossi e a suo marito, Marco Gentili, che sui social hanno condiviso il dolore per la scomparsa del loro amico a quattro zampe. “Se ne è andato per una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata. Per questo motivo siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia”, aveva scritto Benedetta Rossi via social, annunciando la scomparsa del suo adorato cane.



La food blogger Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentili da oltre 10 anni. I due hanno allestito insieme l’Agriturismo La Vergara e insieme da sempre coltivano una grandissima passione per la cucina. Insomma, 3,9Milioni di follower sono pronti a condividere con lei gioie e dolori di questa vita reale, commentando il video in questione: “Così ci fai piangere”, “Abbiamo un nodo in gola”.