Belve, la Rai ci ripensa: stop alla puntata del giovedì. Una decisione inattesa per il programma di Francesca Fagnani tornato in onda con la nuova edizione dal primo novembre. Un programma che ha fatto molto discutere per le interviste e le relative dichiarazioni, a volte scioccanti, dei volti noti dello spettacolo. Tutto questo grazie alla schiettezza e alle domande “scomode” della conduttrice verso l’ospite in studio. Una trasmissione dedicata alle donne indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma comunque da ascoltare.



Il programma consiste in un’intervista vis-à-vis tra la conduttrice e una “belva”, una personalità forte (quasi sempre una donna, ma anche qualche uomo) del mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca. A fine puntata sono trasmessi alcuni brevi fuorionda tra la conduttrice e gli ospiti. Una delle ultime interviste è stata quella di Floriana Secondi. L’ex gieffina ha tirato fuori aspetti non conosciuti della sua personalità.

Belve, la Rai ci ripensa: stop alla puntata del giovedì. Il motivo



Floriana Secondi è tornata a parlare di quel passato che ha segnato la sua infanzia: “Mia madre e mia nonna erano prostitute”. Il nastro del tempo si è riavvolto per entrare nei dettagli di quei duri anni: “Avevo questi ricordi notturni, facevo sogni agitati, ma c’era l’educazione di una volta. Mia nonna mi diceva ‘zitta, zitta’. Doveva rimanere tutto dentro casa”.



Floriana Secondi continuava nel racconto: ‘Zitta, non è successo niente’. Dicevano che mi inventavo le cose, pensavo che ero io la matta. Chiesi a un’assistente sociale di andare a indagare al Tribunale dei Minori e lei lesse che erano realtà quelle che dicevo. Era tutto vero. Mia mamma era una prostituta, aveva tanti problemi, e anche mia nonna”. Una storia toccante, come tutte quelle raccontate da Francesca Fialdini, che non sarà più ascoltata di giovedì.

Come anticipato da Davide Maggio su Instagram, da questa settimana Belve andrà in onda il martedì e il mercoledì, rinunciando alla faticosa serata del giovedì in cui, oltre a partire con il deficit del traino (giovedì scorso Che C’è di Nuovo? ha registrato appena l’1.7% di share), inizia persino tardi rispetto all’orario previsto (Belve era annunciato alle 23.45, è invece andato in onda dopo la mezzanotte). “Da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti” conferma la Fagnani su Twitter.

