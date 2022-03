“Adesso mi alzo e me ne vado”. Belve, una domanda e la vip si scalda: la reazione di Francesca Fagnani

A Belve Francesca Fagnani intervista l’attrice Monica Guerritore. Le domande pungenti della giornalista spesso mettono in difficoltà gli ospiti ed offrono uno spettacolo ad alto tasso polemico. Una cosa simile è successa anche con Monica Guerritore. La prima parte dell’intervista è stata basata su una serie di domande legate agli amori passati e alla sua lunga carriera in teatro e al cinema.

Monica Guerritore è apparsa sicura e disinvolta nelle risposte e non ha esitato a frenare la curiosità della padrona di casa su domande considerate scomode. “Non rispondo perché è troppo delicata come domanda”, ha detto l’attrice quando la giornalista ha chiesto cosa le mancasse come donna. Poi c’è stata una domanda su Giancarlo Giannini, con cui l’attrice visse una passione giovanile. Anche in questo caso Monica Guerritore non ha gradito l’ennesimo riferimento all’ex e ha stoppato la domanda: “No basta, basta”.

La conduttrice ha insistito, cercando di farle raccontare un episodio del passato legato all’attore, ma lei ha tagliato corto: “No mi rifiuto, basta la gente non ne può più di questa storia sono passati trent’anni”. La situazione si è riscaldata in seguito quando Francesca Fagnani ha ricordato un episodio del 2018 quando l’attrice era ospite del programma condotto da Lilli Gruber. ” È rimasto storico in un talk politico con Giorgia Meloni. Lei disse alla Meloni: ‘Lei tocca le corde più basse delle persone’. Il giorno dopo Meloni fece un post su di lei. Le ha dato fastidio?”.





Pronta è arrivata la risposta di Monica Guerritore che ha raccontato di aver avuto la Digos sotto casa per un mese perché minacciata di morte. Allora Francesca Fagnani ha incalzato l’ospite: “Ma l’accusa fondamentale che le rivolgono è quella di essere una radical-chic dei Parioli, la solita sinistra salottiera e benpensante”. Risposta secca e nervosissima di Monica Guerritore: “Questa accusa altro non è che una stronza***a, frutto della disinformazione portata avanti da persone ignoranti”. Quindi l’affondo: “Non lo voglio nemmeno sentire, sennò mi alzo e me ne vado”.

Lo scontro si è acceso. La padrona di casa è così passata al contrattacco: “Cosa siamo in dittatura che non le si può neanche rivolgere critiche? Ho capito che lei si scalda parecchio perché le dà fastidio, ma lei si è posta il problema del perché glielo dicono o pensa solo che sono una massa di ignoranti?”. Monica Guerritore ha chiosato con un “certo”, confermando l’ultima ipotesi fatta dalla conduttrice e chiudendo il confronto con la Francesca Fagnani.