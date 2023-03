“Dipendente dalla cocaina”. Belve, l’ospite sciocca Francesca Fagnani. Pesante confessione in Rai

Ultimi appuntamenti con i faccia a faccia di Francesca Fagnani. Durante la trasmissione Belve, la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Grandi racconti con gli ospiti di quest’ultimo appuntamento di Belve, in onda martedì 21 marzo in prima serata su Rai 2.

Ospiti nello studio di Belve saranno la cantante Ornella Vanoni, l’attrice Claudia Pandolfi e l’attore Claudio Amendola. In puntata ci sarà anche il monologo di Michela Andreozzi, le incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano, Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia.

Belve, Claudio Amendola a Fagnani: “Ero dipendente dalla cocaina”

Martedì 21 marzo in prima serata su Rai 2 tre le interviste di Francesca Fagnani. Come detto, nello studio di Belve troveremo Ornella Vanoni, Claudia Pandolfi e Claudio Amendola. L’attore romano si racconta con grande inestà e fa rivelazioni choc sulla sua vita. Non poteva mancare un riferimento al matrimonio e il divorzio con la collega Francesca Neri. “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”.

A proposito del suo rapporto con le droghe, quando Francesca Fagnani gli chiede se pensa di essersi fermato prima di diventare dipendente, Claudio Amendola ha ammesso: “No, ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”. Nello studio di Belve Claudio Amendola ha spiegato di aver toccato il fondo e di essersi accorto di dover cambiare rotta e riprendere la vita in mano.

“Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”, ha spiegato l’attore romano nello studio di Belve. A questo punto che Francesca Fagnani gli chiede: “Ne è uscito da solo?”. “Sì, completamente da solo”, ha ammesso Claudio Amendola.