“Non è vero, non è così”. Aurora Ramazzotti costretta a spiegare tutto su Tomaso Trussardi

Torna su Rai2 Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in cui la giornalista intervista spesso donne del mondo dello spettacolo: donne combattive, coraggiose e determinate che hanno tanto da raccontare della loro vita e della loro carriera. Per la puntata di venerdì 18 marzo le interviste sono due come al solito: una ad Aurora Ramazzotti, l’altra a Valeria Marini.

Quest’ultima, raccontando la propria vita privata, ha rivelato un episodio di quando aveva solo 15 anni.

Parlando della relazione con un uomo molto più grande di lei, Marini ha confessato: “Quella storia è finita con una interruzione di gravidanza”. Poi la showgirl oggi 54enne ha detto: “Io neanche lo sapevo. Non sapevo che avrei fatto una interruzione, ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto proprio per il mio bene perché comunque questo amore che avevo per questa persona era un amore non sano, turbato. Lui era una persona molto violenta”.

Quindi sarà la volta di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker. La giovane è una influencer da 2 milioni di follower ed ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato diversi particolari della sua vita privata. Si parla un po’ di tutti e i temi vanno dall’adolescenza, ai turbamenti giovanili passando per il rapporto con i genitori, le polemiche social e i problemi alimentari. Riguardo al suo periodo difficile, Aurora Ramazzotti non ha potuto non ricordare la volta in cui finì in coma etilico.





“Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autombulanza, non ricordo nulla, non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico, ma il dottore mi disse che avevo un tasso alcolemico così alto che avrebbe ammazzato un uomo adulto: non so se sei miracolata o hai il fegato di ferro”, ha raccontato l’influencer.

Aurora Ramazzotti è intervenuta commentando le recenti frasi di Tomaso Trussardi, ex di mamma Michelle, che aveva parlato del raffreddamento dei loro rapporti dopo la separazione dalla madre. “Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ha sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”, ha spiegato la ragazza. In merito al ritorno di fiamma, poi smentito, tra i suoi genitori, Eros e Michelle, ha affermato che “Non ho mai fatto il tifo, non riesco a immaginarmeli insieme, per come me li ricordo sono due persone incompatibili”.