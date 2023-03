Terzo appuntamento con la nuova stagione di “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 7 marzo in prima serata su Rai2. Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis ospiti della puntata.

Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca.

Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Arricchiscono la puntata anche il racconto di Michela Andreozzi che torna anche questo martedì sul palco di Belve, e ancora Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

Belve, Bianca Balti: “Sono molto attratta dal pene”

Ospite dalla puntata è stata la modella Bianca Balti, che con la sua intervista ha spiazzato anche la giornalista Francesca Fagnani. “Ho baciato donne, toccato donne, ma non mi piace la vagina. Trovo che le donne siano bellissime, mi eccitano sessualmente, ma nell’atto non ce la faccio. Io prego il mio Dio di alleviarmi questa attrazione verso il pene, è una piaga, perché poi questi uomini non vanno bene”, ha detto l’ospite di Belve.

E ancora: “Farei a meno degli uomini volentieri se non fosse per quella cosa. Mi andrebbe bene anche non essere attratta per niente. Invece no, sono molto attratta“. A quel punto la giornalista, visibilmente imbarazzata, ha commentato: “Mi aspetto sempre che a queste domande uno rimanga sul vago”. Tanti i commenti ironici sui social dopo la dichiarazione hot della super modella a Belve, che però ha avuto occasione di parlare anche del suo rapporto con la figlia della violenza subita in giovane età.

“A 18 anni ho subito uno stupro. Ero a un rave party, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera al rave e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza. Io dicevo di no, cercavo di fermarlo. Non l’ho mai denunciato. Se l’ho rivisto? Pensa che tristezza, l’ho cercato per tantissimo tempo dopo quella sera, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non era proprio uno stupro”, ha detto Bianca Balti alla giornalista di Belve.