Grande novità per l’ex protagonista dell’Isola dei Famosi. L’ultima edizione del reality condotto da Ilary Blasi è stata vinta come molti ricordano dal conduttore radiofonico Marco Mazzoli che ha partecipato allo show con il collega Paolo Noise. Poco tempo dopo la fine dei giochi si è saputo che uno dei concorrenti, Luca Ventrone, è stato lasciato dalla fidanzata per una donna.

Adesso, invece, veniamo a sapere che il modello Gian Marco Sainato ha trovato l’amore. L’ex naufrago sull’isola ha avuto un avvicinamento con l’ex suora Cristina Scuccia. Ma quest’ultima ha prima affermato di non voler iniziare una relazione davanti alle telecamere e poi ha parlato di un fantomatico fidanzato fuori ad aspettarla. Non sappiamo se fosse vero, fatto sta che Sainato è rimasto ‘a bocca asciutta’. Fortunatamente, però, ora il modello sembra aver trovato la propria anima gemella.

Gian Marco Sainato presenta il suo nuovo fidanzato

Con un video su TikTok Gian Marco Sainato ha presentato il suo nuovo fidanzato. Nel simpatico video il modello scrive: “Il mio boy Americano fa i cookies per me (aspettate per vedere il risultato finale”. I due si mostrano molto affiatati, anche se alla fine i famosi cookies non è che vengano proprio come sperato.

Il risultato di questa performance è un unico grande biscotto e Gian Marco Sainato ci scherza su: “È vero, era un unico grande cookie ma il più buono e fatto con amore”. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi il modello aveva rivelato: “Frequentavo una persona da tre mesi, abbastanza da farmela desiderare quando sono tornato. Invece, non mi risponde proprio ai messaggi. Visualizza e non risponde. Eppure non ho fatto niente di sbagliato. Secondo me ha paura del fatto che, ultimamente, ogni cosa che dico fa notizia”.

Riguardo a Cristina Scuccia il modello aveva detto: “Le prime settimane io e lei ci appartavamo spesso per parlare, per ore, c’era una bella alchimia e connessione ma lei aveva la fobia delle telecamere. Appena arrivava la telecamera cambiava discorso e diventava fredda (o addirittura andava via), mi diceva che essendo che si era svestita recentemente dai panni da suora, anche se avrebbe voluto una storia d’amore, non l’avrebbe mai iniziata davanti le telecamere. Quindi ci siamo accordati che saremmo andati a cena una volta fuori, non so se sinceramente accadrà più… E poi lei disse a me che era single. Dopo due settimane invece ha iniziato a dire che è impegnata con questa persona fuori di cui non vuole dare info. Esisterà veramente? Boh”.

