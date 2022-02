Ci va giù pesante Dagospia, nel commentare quello che è successo durante l’ultima puntata de Le Iene. Conduttori della serata, Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Dopo una puntata piena di servizi, i due hanno dato via a un piccolo siparietto sulla vita privata di Belen. Proprio come in “E poi c’è Cattelan”, hanno introdotto dei fogli nascosti con sù impresse le foto di amiche, nemiche e vecchi amori di Belen. C’era Selvaggia Lucarelli, Emma Marrone, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Fabrizio Corona e tanti altri.

Insomma tutti coloro che nel bene o bel male, hanno girato intorno alla figura di Belén Rodriguez in questi anni (e viceversa). Teo Mammuccari chiede a Belen, senza far vedere di chi si parla, cosa pensa della persona sul cartoncino. Belen parte e per le immagini dedica parole buone, cattive e dolci. Insomma, parla delle persone della sua vita e fino a qui niente di strano. Poi ad un tratto la conduttrice, all’ennesimo cartoncino con un suo compagno, sbotta e dice: “Ma sono tutti miei ex? Così faccio la figura della…”. Ma si ferma in tempo. A quel punto, Teo Mammuccari commenta: “Non è che sembri, lo sei…”.

Risate in studio, in fondo è una controbattuta alla battuta di Belen e neanche l’argentina se la prende più di tanto, anzi, sembra particolarmente divertita. A questo punto, entra a gamba tesa il giornalista di Dagostpia Gian Paolo Serino. Come fa notare l’editorialista, “nessuno sembra essersi accorto di niente ma durante la prima puntata de Le Iene Teo Mammuccari apostrofa così Belen Rodriguez”.





L’articolo di Dagospia in cui spunta il virgolettato in questione

“E come la ha apostrofata, presto detto: ‘Non sembri, sei una putt***’. Certo, una battuta scherzosa, per quanto di dubbio gusto, ma come detto in premessa e come fa notare Serino, ‘in tempi di sexyality correct’ quella a Belen risulta essere un’offesa bella e buona”. Sempre Serino, su Dagospia, fa notare come Belen “non sembra essersene accorta, forse perché, come ha dichiarato, “Le Iene sono sempre state il sogno della mia vita professionale”.

“Potrei scrivere, da critico letterario e scrittore, pagine intere ma su Teo Mammuccari in questa occasione stendiamo un velo pietoso”, conclude Serino. Tuttavia nessuna parola con la “p” è stata detta ai danni di Belen, anche se certo, il senso era quello. Ma come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti.