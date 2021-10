Belen Rodriguez, che sorpresa! La terza puntata della nuova edizione di Tu sì que vales si è aperta con un messaggio inaspettato dell’argentina, anche quest’anno alla conduzione con Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e, direttamente da Amici, la new entry Giulia Stabile. In apertura di puntata, sabato 2 ottobre 2021, Belen Rodriguez ha lasciato giudici senza parole con un piccolo discorso di ringraziamento: “Volevo ringraziarvi perché con i tempi che corrono abbiamo bisogno di leggerezza e voi siete i dispensatori di buonumore più grandi che abbiamo in dono”.

L’argentina da poco mamma bis ha voluto ringraziare tutti i giudici di Tu sì que vales, ovvero Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, che sanno come dispensare buonumore il sabato sera. Ma una piccola battuta non si è fatta attendere: “Rudy Zerbi? Un grazie anche a lui”, ha detto Belen Rodriguez scatenato una risata generale.

Belen Rodriguez, il prezzo del look di Tu sì qui vales

Come anticipato, new entry di quest’edizione di Tu sì qui vales è la vincitrice di Amici, Giulia Stabile. La ballerina ha conquistato tutti, ma soprattutto Belen Rodriguez. Già qualche tempo fa in una Instagram story aveva affermato di essersi “innamorata” della giovanissima ex allieva della scuola di Maria De Filippi e anche al termine della terza puntata lo ha ribadito.





Belen Rodriguez non ha mancato di postare sulle sue Storie di Instagram diverse foto con Giulia Stabile, definita sua “hermana” in una delle tante foto affettuose scattate nel corso della puntata. Una complicità, questa, che non è passata inosservata tra il pubblico, che non ha esitato a definire la conduttrice e la ballerina 19enne “due queen”. Tornando a Belen Rodriguez, tanti complimenti anche per il look.

Sabato sera Belen Rodriguez ha “tradito” i mini abiti con un completo giacca e pantalone che le stava d’incanto. Elegante ma nello stesso tempo sensuale, la showgirl argentina ha scelto di indossare un outfit composto da blazer crop e pantaloni plissettati firmati Stella Mc Cartney. Il prezzo del look? Non economico. Come fa sapere la pagina Instagram “Closet Italy”, il pantalone vale 525 euro mentre la giacca ben 1865 euro.