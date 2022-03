Belen Rodriguez pare stia vivendo un momento molto bello dal punto di vista personale, infatti dopo l’addio ad Antonino Spinalbese si è riavvicinata a Stefano De Martino, con il quale avrebbe ricominciato a portare avanti un ottimo rapporto. E nei giorni scorsi è anche uscita fuori una voce, che parlerebbe di una sorta di giuramento segreto fatto dai due, che si sono promessi di non lasciarsi mai più. Ma ora per la showgirl argentina è tempo di fare i conti anche con attacchi durissimi.

Proprio pochi giorni fa Belen Rodriguez ha pubblicato un video a luci soffuse in cui si è filmata a letto con qualcuno che sembrerebbe proprio Stefano De Martino. Alla fine del filmato la showgirl argentina ha mostrato le dita con il segno di vittoria, come a dire: “Finalmente ce l’abbiamo fatta”. Ovviamente non ci sono state conferme ufficiali sull’identikit dell’uomo, ma tutto ha fatto ipotizzare che si trattasse del conduttore e ballerino. Ora per lei una mazzata per quanto riguarda le sue qualità lavorative.

Belen Rodriguez è stata attaccata duramente in queste ore per le sue doti professionali. Come ben sapete, sta cercando di farsi valere sempre più nel mondo della televisione e in questi anni è stata in grado di ritagliarsi spazi davvero importanti nel piccolo schermo. Non è però tutto rose e fiori perché, se da un lato ha una folta schiera di fan che la supportano quotidianamente, dall’altra c’è chi invece non sia affatto soddisfatto delle sue performance. Ed ecco arrivare quindi una vera e propria batosta.





Ad aver usato parole tutt’altro che buone nei confronti di Belen Rodriguez è stato il settimanale ‘Vero Tv’, che ha bocciato la sudamericana alla conduzione de ‘Le Iene’: “La coppia Belen-Mammucari sta funzionando poco e non sta regalando un valore aggiunto al programma. La stella gossipara di Belen, ieri fulgidissima, è decisamente più appannata di un tempo, ma la showgirl cerca di tenere botta. Il punto è che a volte non ci riesce bene, come nel caso del suo approdo a Le Iene”.

E infine nel suo pagellone ‘Vero ‘Tv’ ha aggiunto su Belen Rodriguez: “A Le Iene la Rodriguez fa rimpiangere Alessia Marcuzzi. Inoltre, pare che sia arrivata tardi alle prove prima di una puntata e che sia stata criticata dietro le quinte”. Non dunque un momento stellare per quanto concerne il lavoro e inevitabilmente dovrà dare di più per sperare in una sua futura riconferma nel programma di Italia 1.