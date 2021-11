“Non doveva tacere”. Belen Rodriguez, dopo quel lutto arrivano le critiche dal mondo vip

La morte di Rossano Rubicondi ha lasciato senza parole il mondo dello spettacolo. È morto praticamente da solo, dopo una caduta in bagno e il vano tentativo di raggiungere il telefono. A Pomeriggio 5 il suo testimone di nozze Silvio Sardi ha raccontato tutto: “Rossano all’inizio ha sottovalutato un neo spuntato sulla mano. Poi quando decise di farlo vedere è arrivata la notizia sconvolgente: il melanoma era andato in metastasi al fegato, ormai era irrecuperabile, era già al quarto stadio. All’inizio aveva voglia di combattere e cercare di sconfiggere la malattia, ma poi recentemente mi ha confessato di essere stanco di combattere. Anche perché molti lo avevano abbandonato”.

Della sua malattia sapevano in pochi. Ma Silvio aggiunge: “Rossano si è ritrovato da solo. Gli amici di Rossano, in quanto marito di Ivana, lo hanno abbandonato. In pochi hanno continuato a stargli vicino, i suoi veri amici erano pochi. Io non ce l’ho con Ivana, lei ha fatto di tutto per Rossano, lo ha sostenuto anche economicamente nell’ultimo periodo perché Rossano non aveva più soldi. Deve tutto a Ivana, ma lui era un ragazzo diverso ed essere stato suo marito spesso lo ha ostacolato nel ricostruirsi una vita sua”.

Sicuramente non l’ha mai lasciato ed è stato con lui fino all’ultimo l’ex moglie Ivana Trump. A Domenica In, infatti, ha scelto di rendere omaggio a Rubicondi in una lettera che ha avuto tutto il sapore della malinconia struggente. “Cara Mara, grazie di cuore per ricordare oggi nel tuo programma il nostro Rossano. Voglio mandare un messaggio pieno di affetto ai suoi genitori. Mi sento molto fortunata per aver vissuto con lui vent’anni di amicizia e matrimonio. Anche noi abbiamo avuto la nostra parte di alti e bassi, come tutti, ma siamo sempre stati amici, tanto da proteggerci l’uno con l’altro. Mi mancherà la sua devozione, la sua eterna amicizia, anche se amava troppo la vita per lasciarla così presto. Riposa in pace, mio Rossano. Con amore, Ivana”.





Tuttavia si è notata l’assenza di un addio a Rossano Rubicondi, quello di Belen Rodriguez. A farlo notare è stata Patrizia De Blanck sulle colonne del settimanale Nuovo Tv. “Non sta a me giudicare, ma almeno un ‘ciao’ il povero Rossano se lo sarebbe meritato”. La showgirl argentina e sono stati insieme nell’edizione dell’Isola dei Famosi 2008. Il feeling tra loro, in effetti, c’è stato, e forse è questo che ha lasciato più di tutto senza parole la contessa.

“Forse, visto che all’epoca aveva un compagno, ha cancellato dalla memoria il feeling che aveva con Rubicondi. Quando la notte mi svegliavo, Rossano era sparito in concomitanza con Belen, della quale subiva certamente il fascino”, sono state le parole di Patrizia De Blanck. Va comunque detto che tra i due non c’è mai stato nulla di ufficiale, solo un chiacchiericcio in rosa e un “presunto bacio”.