Dopo la finale del Grande Fratello, il gossip ha trovato terreno fertile tra i fan del reality, che si sono lanciati in una raffica di supposizioni sul rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I social sono stati invasi da teorie e ricostruzioni fantasiose, molte delle quali tese a dipingere la ballerina come protagonista di una clamorosa lite dietro le quinte.

In particolare, ha cominciato a circolare l’idea che, subito dopo la puntata, Shaila fosse stata bersagliata da urla e insulti da parte di alcuni hater, tanto da indurla a lasciare precipitosamente lo studio. Ma ciò che ha davvero infiammato il dibattito è stata la voce, poi rivelatasi infondata, secondo cui la ragazza avrebbe dato uno schiaffo a Lorenzo, in un gesto dettato dalla frustrazione per la fine della loro relazione.

Leggi anche: “Perché è dimagrita così tanto”. Grande Fratello, Lorenzo rompe il silenzio su Shaila





Shaila, il video dopo la finale del GF

A smentire questa versione dei fatti è stato un video diffuso poche ore fa, che ha gettato nuova luce sulla vicenda. Nella clip, pubblicata su TikTok e X, si vede chiaramente Shaila che, sorridente, si avvicina ad alcuni ragazzi e dà loro il cinque. Un gesto apparentemente innocuo, che però è stato interpretato in modo diametralmente opposto da una parte del pubblico. “Batteva il cinque per la scenetta che aveva appena fatto in casa contro Lorenzo, pensava che avrebbe funzionato”, ha scritto un utente. Altri invece sono convinti che il movimento del braccio fosse una sorta di schiaffo simbolico, una presa in giro verso l’ex coinquilino. “E ride pure. Dopo il discorso horror, se gli vuoi anche un po’ di bene, almeno non fai sti gesti da fenomena”, ha aggiunto un altro, accendendo ulteriormente le polemiche.

La discussione è esplosa in rete e i commenti al video si sono moltiplicati in poche ore. Molti utenti si sono schierati dalla parte di Lorenzo Spolverato, attribuendo a Shaila un atteggiamento studiato per attirare attenzione. Secondo questa teoria, il loro confronto davanti alle telecamere sarebbe stato orchestrato dalla ballerina con l’obiettivo di suscitare empatia nel pubblico e aumentare la propria visibilità. Un’accusa pesante, che però non ha trovato riscontri oggettivi, se non nelle libere interpretazioni di una parte della fanbase.

Quel che è certo è che nessuno schiaffo è stato mai dato. Il video, estrapolato da una lunga diretta social, lo dimostra chiaramente: i due non si sono mai avvicinati fisicamente dopo la fine della puntata, né ci sono stati momenti di tensione visibili. Nessun confronto, nessun litigio. L’episodio del “cinque” era tutt’altro che un’aggressione, e probabilmente va ricondotto a un semplice gesto goliardico o a una reazione impulsiva, ma innocua.

#shailenzo lei e' questa dopo 1 ora che credeva di aver compiuto la sua missione .. solo che nn ha capito che il problema nn e' stato lui , ma lei stessa pic.twitter.com/CQ7bD2l04U — fenices (@TSgamo) April 5, 2025

A chiudere definitivamente il caso è intervenuto il manager di Shaila Gatta, che ha contattato l’influencer Deianira Marzano per chiarire la posizione della ballerina. Marzano, nota per essere ben informata sulle dinamiche del mondo dello spettacolo, ha smentito in modo categorico la versione dello schiaffo. Si è trattato di un fraintendimento, nato forse dalla voglia del pubblico di vedere nel finale del reality un colpo di scena degno di nota. Ma stavolta, a far parlare, è stata solo la fantasia del web.