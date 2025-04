È passato ormai un mese dalla fine del Grande Fratello, ma l’interesse per gli ex concorrenti non accenna a diminuire. Anzi. Lo dimostra il clamore suscitato poco fa da un post sui social. Immagini dalle quali si capisce che tra due ex inquilini è nata una vera e propria storia d’amore. E fanno sul serio.

Amanda Lecciso e Iago Garcia a casa di lei insieme. Sembrerebbe proprio di sì. L’attore spagnolo ha diffuso un video girato personalmente con il proprio cellulare, ospite della cognata di Al Bano. Iago non appare nell’inquadratura: la scena riprende l’esterno di un’abitazione e una persona distesa su un’amaca. Una donna “misteriosa”. Anche se da lontano, i fan hanno riconosciuto subito in quella figura le sembianze di Amanda Lecciso.

“Eccola, è lei”. Dopo il Grande Fratello, la prova di coppia che il pubblico aspettava

I social sono scatenati: “Ma è vero quello che stiamo vedendo? Iago a casa di Amanda?”. In molti infatti tifavano per questa coppia. Né Iago né Amanda hanno commentato apertamente la situazione, ma l’attore ha lanciato altri piccoli indizi sui social: in un’altra storia si vede l’inquadratura di un mare cristallino, confermando così che i due si trovavano probabilmente in Puglia. In una terza storia, infine, si intravedono due tazzine di caffè al bar. E non mancano poi le battute ironiche sul fatto che Amanda possa aver presentato Iago a suo cognato Al Bano. Mentre altri ritengono che in realtà i due non si trovano in puglia, ma a Formentera. Poco cambia: a questo punto manca solo un annuncio ufficiale.

D’altronde, che tra Amanda e Iago ci fosse una certa sintonia lo aveva già svelato anche Alfonso Signorini durante una puntata di Boom: parlando al telefono con Loredana Lecciso, il conduttore aveva detto: “Ti do uno spoiler, ma tanto lo saprai già: tra Amanda e Iago sta iniziando una bella frequentazione”. La sorella dell’ex gieffina aveva confermato: “Un paio di giorni fa li ho sentiti al telefono, erano a cena insieme. Per ora c’è una bellissima amicizia, ed è una cosa meravigliosa”.

quanto è romantica questa storia i nostri genitori bellissimi pic.twitter.com/k1vJSLLyx6 — ªlone💜 (@ViperXuXa) April 27, 2025

Non tutti però sembrano convinti. Una fan di Stefania Orlando ha commentato: “Amanda a casa di Iago… ora vorrei sapere cosa ha da dire Stefania. Non credo alla favoletta che siano tutti solo amici, visto che lei voleva abbandonare la Casa per lui!”.

Attenzione: abbiamo un nuovo giallo da risolvere guardando le storie di Iago 🤣.

Non sarà mica Amanda quella che si dondola sull’amaca 😍? Potrebbero essere a Formentera aspettando la reunion dei #favulosos7 👀 ? #amago #helevier pic.twitter.com/M1I0ErCtcT — FraSol (@FraSolignani) April 27, 2025

Stefania Orlando, però, aveva già chiarito la questione: tra lei e l’attore spagnolo era nata solo una simpatia durante il programma. “Io e Iago ci stimiamo molto reciprocamente, ma non abbiamo mai pensato di andare oltre”, aveva dichiarato, aggiungendo di essere “molto felice” per Amanda e Iago.