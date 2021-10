“Spero non capiscano!”. Bebe Vio, gaffe in diretta. Fabio Fazio non riesce a trattenere le risate

Bebe Vio è stata tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio in onda su Rai Tre caratterizzata da conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo.

Bebe Vio ha vinto l’oro nel fioretto individuale alle Paralimpiadi di Tokyo, bissando il trionfo di Rio 2016, liquidando ancora una volta la cinese Jingjing Zhou. Ma Bebe – come raccontato lo scorso agosto – ha rischiato di non esserci proprio, alle Paralimpiadi. Era stata la campionessa a raccontare quei tragici momenti. “Lo scorso 4 aprile mi sono dovuta operare, ho avuto un’infezione da stafilococco che è andata molto peggio del dovuto”. La prima diagnosi è stata atroce: “Amputazione entro due settimane dell’arto sinistro, e morte entro poco”.

Bebe Vio, la battuta sulla regina Elisabetta

Ma grazie ai medici (e alla volontà incrollabile di Bebe), il miracolo s’è compiuto: “Il dottor Accetta è stato bravissimo, come tutto lo staff. Questa medaglia non è mia, è di tutti loro”. In studio da Fabio Fazio anche la madre Teresa, il padre Ruggero e la sorella Maria Sole. “È stato un periodo tosto, più che altro perché non me lo aspettavo. Ero riuscita a vivere bene anche la pandemia perché per la prima volta dopo tanto tempo, la famiglia era riunita a casa”, ha raccontato Bebe Vio.





“Andava tutto bene, poi a settembre mi sono infortunata. In ospedale ho preso lo Stafilococco, capita, ci sono percentuali bassissime ma io sono fortissima con le percentuali basse. Più è bassa, più io la vado a beccare (ride, ndr). Il mio ortopedico è stato bravissimo…tra l’altro si chiama Accetta. All’inizio pensava di dovermi amputare un altro pezzo e ho detto: “Anche no”. Gli ho chiesto di darmi una settimana per fare Pasqua con la famiglia e lui: “Non hai capito com’è la situazione”, io non pensavo fosse così grave”.

Il conduttore della trasmissione di Rai Tre ha fatto notare come Bebe abbia già incontrato tanti personaggi famosi, ma non la regina Elisabetta. “Guarda, lei mi manca e devo anche muovermi“, ha ironizzato Bebe. “Bebe, Bebe, oddio. – è stata la risposta di Fabio Fazio – Con questa affermazione i casi sono due: o non ti chiama mai più, oppure ti chiamerà subito domani mattina. Se devo sbilanciarmi credo che non ti chiamerà“.