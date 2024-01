I fan di “Beautiful” sono in rivolta. In tanti conoscono la famosa soap opera che Canale 5 trasmette dal 1994 (prima andava in onda su Rai2, ndr). Parliamo di una delle serie tv più seguite in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori ogni giorno. Nel corso degli anni ha saputo vincere qualcosa come 31 Daytime Emmy Awards, di cui tre consecutivamente, come Miglior serie drammatica del daytime.

Gli ascolti sono ovviamente importanti: nella puntata di martedì 16 gennaio, ad esempio, Beautiful ha tenuto davanti al televisore 2 milioni e 88mila spettatori con il 20,2% di share. La soap è seguitissima anche sui social dove gli appassionati commentano le vicende della famiglie Forrester e Logan. Ebbene proprio nelle ultime ore i fan hanno inscenato una protesta contro Mediaset.

Leggi anche: “È morto”. Beautiful, addio allo storico personaggio. Un vero colpo per gli appassionati della soap





I fan di Beautiful in rivolta: i volantini in giro per Milano

Diversi volantini sono comparsi per le strade di Milano in questi giorni. Attaccati agli alberi o al muro, perfino nelle metro, su questi fogli troviamo scritto: “Negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti! Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita!!!!!!“. Inizialmente la soap era trasmessa dalle 13:40 fino alle 14:10. Col tempo, però, le cose sono effettivamente cambiate.

Anno dopo anno la durata delle puntate di Beautiful si è ridotta. Dagli oltre 20 minuti si è infatti passati a 11 minuti scarsi. Tra l’altro ad ogni appuntamento ben cinque minuti sono dedicati alla precedente puntata. Insomma, per i fan è un vero smacco e proprio in questi giorni hanno deciso di alzare la voce.

Questi volantini in giro per Milano mi stanno ammazzando ☠️ pic.twitter.com/HzKqzJFJI7 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) January 17, 2024

Brooke ora però stiamo delirando col coltello/pugnale. #twittamibeautiful pic.twitter.com/jvddFiEBVS — Regina Phalange ☾ (@lanadelansya) January 17, 2024

Staremo ora a vedere se la protesta, riportata da BubinoBlog, riuscirà a smuovere i piani alti di Mediaset. Anche se a ‘ribellarsi’ sono stati solo alcuni cittadini di sicuro stiamo parlando di un pubblico importante. E di certo il Biscione non vorrà correre il rischio di perdere una parte degli affezionati spettatori di Beautiful. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

“Dal GF Vip 7 a Beautiful”. Colpaccio dell’ex vippona, è nel cast della famosa soap opera