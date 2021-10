Beautiful, addio all’attrice Hunter Tylo. Dopo 21 anni la clamorosa conferma su Taylor

In onda per la prima volta nel 1990, Beautiful appassiona da sempre milioni di telespettatori anche in Italia, dove è arrivata quasi a toccare le 9000 puntate in 35 stagioni. Numeri incredibili se si pensa che ancora oggi questa serie tv fa ascolti record: quasi 3 milioni di telespettatori perle puntate che vanno in onda nel primo pomeriggio su Canale 5.

La soap opera, una delle più longeve della storia della televisione, racconta gli intrecci e gli amori che ruotano intorno alla famiglia Forrester e nonostante i 35 anni di storia ancora oggi tantissimi telespettatori si appassionano alle dinamiche dei personaggi e ai colpi di scena.

Beautiful, addio all’attrice Hunter Tylo (Tylor)

Gli attori e personaggi più longevi che dal 1987 ad oggi non hanno mai abbandonato i loro ruoli sono John Mc Cook, Eric Forrester, patriarca della famiglia Forrester e titolare della casa di moda Forrester Creations, e Katherine Kelly Lang, Brooke Logan, mentre altri personaggi sono rimasti fin dall’inizio ma sono stati interpretati da diversi attori. Indimenticabile l’addio Ronn Moss, che nel 2012 ha lasciato il posto a Thorsten Kaye.





Ora è tempo di un altro clamoroso addio, quello di Hunter Tylo, che nella soap opera ha vestito i panni di Taylor Hamilton in Hayes (cognome del primo marito), moglie di Ridge. La madre di Steffy e Thomas ed eterna rivale di Brooke Logan è stata interpretata da Hunter Tylo dal 1990 al 2019. Negli Stati Uniti Taylor tornerà dalla famiglia, ma a vestire i suoi panni sarà un’altra attrice.

La produzione di Bradley Bell ha scelto l’attrice Krista Allen, classe 1971, conosciuta per aver recitato nelle serie televisive Il tempo della nostra vita, A proposito di Brian e nei film Bugiardo bugiardo , Confessioni di una mente pericolosa, Terapia d’urto e The Final Destination 3D.