Brooke e Taylor, clamoroso colpo di scena a Beautiful. I fan della soap sono letteralmente sconvolti

Beautiful, i fan non aspettavano altro. Un altro colpo di scena nel corso della storica fiction che continua ad appassionare il pubblico. Stando a quanto appreso dalle anticipazioni americane, qualcosa potrebbe accadere tra Brooke Logan e Taylor Hayes. Ma cosa? Siamo certi che siete curiosi di scoprirlo, ma forse prima è bene rinfrescare la memoria su alcuni passaggi fondamentali che avrebbero portato a piccoli passi alla svolta. Ormai il successo della fiction è planetario anche grazie a personaggi come Brooke, Ridge, Eric e Taylor.

Nasce l’amore tra Brooke Logan e Taylor Hayes. Ebbene si, finalmente il pubblico assisterà a un altro colpo di scena che non fa che posizionare Beautiful tra le soap opera più seguite di sempre. A sorprendere non sono dunque tanto gli intrecci sentimentali a cui il pubblico è abituato, ma ad attirare l’attenzione non poteva che essere nello specifico il rapporto tra Brooke Logan e Taylor Hayes. Dvanti a tale anticipazione, in tanti continuano a domandarsi: accadrà davvero?

Nasce l’amore tra Brooke Logan e Taylor Hayes? Le indiscrezioni bomba su Beautiful

Da quanto si apprende, l’indiscrezione potrebbe risultare ai più piuttosto plausibile visto che risalirebbe a diversi mesi fa ovvero a febbraio, diffodnendosi da quando sul profilo ufficiale della soap, quello Instagram, milioni di spettatori hanno appreso della grossa novità restando senza parole. E per festeggiare il grande amore, il post è stato lanciato proprio in occasione della festa degli innamorati, ovvero nel giorno di San Valentino.

Insomma, un clip che ha decisamente fatto sognare quando le due si sono lanciate in un abbraccio. Ma davvero hanno deciso di mettere da parte il loro amore per Ridge Forrester e riscoprirsi unite nei sentimenti? Dietro alla notizia che ha fatto clamore si nasconderebbe un’altra realtà. Secondo molti il video faceva riferimento alla possibilità di vederle amiche ma anche molto altro. Pochi giorni dopo dalla pubblicazione del post, le due si sono riviste nel corso della puntata del 24 febbraio, quando Brooke e Hollis hanno avuto un incontro.

Brooke però decide di non andare oltre: “Forse la Brooke di un tempo lo avrebbe fatto, ma io non voglio fare sesso con un uomo appena conosciuto”, e poi una volta tornata a casa riceve la visita di Taylor. Le due chiacchierano sul loro unico e grande amore per Ridge fino a quando Logan afferma: “Questo vuol dire che resteremo sole e non vivremo mai più quel tipo di amore?”. Ecco che a questo punto avviene un abbraccio. Brooke, dopo un bacio sulla spalla, sussurra a Taylor: “Mia cara amica Taylor”. E Taylor: “Mia cara amica Brooke”. E voi cosa pensate di questo momento di tenerezza?