Caos totale a L’aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. Proprio il presentatore ha perso letteralmente la pazienza con l’ospite e ha deciso di cacciarlo immediatamente. Non ha gradito ciò che aveva fatto precedentemente questa persona, presente tramite videocollegamento, e il conduttore lo ha attaccato in maniera molto dura.

David Parenzo a L’aria che tira ha reagito così con l’ospite, poi cacciato bruscamente: “Mi scusi, le impedisco di utilizzare la mia trasmissione per lasciare messaggi e fare regolamenti di conti per questioni che non hanno nulla a che vedere. Mi guardi bene perché questa roba qua, usare questo contesto per fare il suo attacco a Borrelli, mi fa semplicemente inc***“.

L’aria che tira, David Parenzo perde le staffe e caccia l’ospite

David Parenzo si è occupato di uno dei temi più dibattuti degli ultimi giorni, ovvero le gite a costi bassi organizzate per Roccaraso, invasa da migliaia e migliaia di persone provenienti soprattutto dalla Campania. Ospite a L’aria che tira c’era il tiktoker napoletano Anthony Sansone, che ha portato avanti l’organizzazione di questi viaggi, che si è scontrato in diretta con il deputato Francesco Emilio Borrelli.

Sansone ha infatti preso di mira Borrelli, dicendogli: “Perché non parliamo degli immigrati a casa di sua madre?“. Visto che il tiktoker stava mettendo in mezzo questioni personali dell’onorevole, Parenzo ha protestato e lo ha mandato via: “Siccome lei prima di venire qui, mi aveva chiesto pure il gettone di presenza e io l’ho detto che non pago nessuno in questa trasmissione, se lei viene qui a fare i c*** suoi, io la mando a quel paese. Non abbiamo bisogno del fenomeno di TikTok, un conto è se viene qui e ci racconta quello che è successo, altra cosa è se dice cose di cui non sappiamo nulla”.

Su Roccaraso lite furibonda fra il tiktoker Anthony Sansone e David Parenzo che sbotta in diretta. Il video https://t.co/RdwfXkn3qL — Tg La7 (@TgLa7) February 3, 2025

Questa la chiosa finale di Borrelli: “Io li conosco bene, alcuni di loro hanno rapporti diretti con la criminalità. Quello che ha fatto il signore è mettere una voce, un messaggio che cerca di fermare l’idea di proporre un modello diverso. Questo è il loro modello”. Parenzo ha quindi interrotto il collegamento con Sansone, impedendogli di continuare a dire quelle cose nella sua trasmissione.