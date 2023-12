Clamoroso quanto successo nei giorni scorsi con Pierluigi Diaco protagonista di una lite clamorosa con una collega. I telespettatori stanno letteralmente cadendo dalle nuvole, dato che non si era nemmeno immaginata una cosa simile. E c’è una spiegazione facile, infatti queste immagini non sono state trasmesse dalla Rai. La registrazione della puntata di Bella Ma’ è stata a dir poco turbolenta e ora è venuta fuori tutta la verità.

Pierluigi Diaco avrebbe avuto una lite pazzesca con la collega e alla fine quest’ultima se ne sarebbe pure andata dalla trasmissione, che va in onda su Rai2. Non a caso la donna in questione non è mai apparsa perché si è preferito cancellare quella registrazione. Ospite c’è stata esclusivamente un’altra conduttrice tv, ma andiamo a scoprire insieme cosa è davvero successo e perché c’è stato questo scontro dai toni accesi.

Bella Ma’, Pierluigi Diaco ha una lite con la collega: ospitata saltata

Questa puntata di Bella Ma’ che ha visto scatenare il caos è poi stata trasmessa il 7 dicembre senza la presenza di questa conduttrice. Pierluigi Diaco ha improvvisamente iniziato la lite con la collega, quando quest’ultima ha chiesto di cantare in playback il brano Un poco di zucchero. Lei avrebbe detto: “Io sono una professionista” ed ecco che il presentatore Rai ha iniziato a perdere la pazienza: “Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino“.

Il litigio ci sarebbe stato tra Diaco e Vira Carbone, la conduttrice di Buongiorno benessere su Rai1, stando a Dagospia. Lei avrebbe poi aggiunto: “Tranquillo, l’ho lasciato in camerino in modalità aereo. Mi rimproveri sempre, ma tu e io siamo amici“. La donna aveva lasciato il telefonino acceso alcuni anni fa durante l’ospitata da Pierluigi. Quest’ultimo non ha frenato la polemica: “Difficile essere amici non sentendosi da cinque anni. Non deve essere per niente facile creare sintonia con te”. E poi si è registrato il finimondo.

Vira Carbone avrebbe abbandonato lo studio, in preda alla rabbia, e non avrebbe firmato la liberatoria non permettendo quindi la messa in onda della puntata. Diaco ha dovuto registrare daccapo senza la presenza della collega ma solo con quella di Luana Ravegnini.