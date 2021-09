Lutto nel mondo del cinema e della televisione. Se ne è andato, all’età di 83 anni, l’attore americano Basil Hoffman. Il suo nome è legato in particolare al successo della serie tv poliziesca anni ’80 “Hill Street Giorno e Notte”. La sua è stata una lunga carriera, prima come caratterista, che lo ha visto interpretare tantissimi ruoli. A volte senza neppure essere accreditato, come nel caso de “La mortadella” di Mario Monicelli. In tutto Hoffman è stato presente in 200 titoli, tra grande e piccolo schermo.

Basil ha lavorato con alcuni tra i più grandi registi come Richard Benjamin, Carl Reiner, Peter Bogdanovich, Peter Medak, Alan J. Pakula, Ethan e Joel Coen, Michel Hazanavicius, Steven Spielberg, Delbert Mann, Blake Edwards, Stanley Donen, Sydney Pollack, Ron Howard e Robert Redford. L’attore ha recitato anche per Paolo Sorrentino nel cortometraggio “La fortuna”, nel film collettivo su Rio de Janeiro. Qui interpretava un anziano su una sedia a rotelle con una fidanzata molto più giovane di lui.

Basil Hoffman era nato il 18 gennaio del 1938 a Houston, nel Texas, ed è morto il 17 settembre 2021. È lunghissima la serie tv in cui il suo volto è comparso, da “Santa Barbara” a “Colombo”, da “Dinasty” fino “Ai confini della realtà” e poi ancora “Ellery Queen”, “Una famiglia americana”, “Il tenente Kojack”. Si era laureato in Economia alla Tulane University per poi frequentare per due anni l’Accademia di Arti Drammatiche di New York.





Nei suoi tredici anni di lavori nella Grande Mela Basil Hoffman prese parte a numerosi episodi di serie tv e a moltissimi spot pubblicitari. Ebbe un ruolo anche nel film di Mario Monicelli “Lady Liberty” con Sophia Loren. Nel 1974 il suo primo viaggio a Los Angeles dove prese parte allo spettacolo teatrale “At long last love” di Bogdanovich.

Basil Hoffman è stato attivo fino all’ultimo. Aveva da poco finito di girare il suo ultimo film, “Lucky Louie”. Oltre ad essere un attore molto prolifico Basil è stato anche un insegnante teatrale in vari istituti degli Stati Uniti e del Canada. Anche in Libano, dove ha vissuto per un periodo, si è dedicato all’insegnamento della recitazione e della regia. Un’intera vita dedicata alla sua più grande passione.