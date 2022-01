Barù è un personaggio vero. Uno di quelli che capitano una volta su un milione. A sentire quello che dice, come lo dice e perché – ma non spingiamoci oltre – viene da chiedersi cosa cavolo ci faccia dentro il Grande Fratello Vip. Ma, in fin dei conti, è un bene che ci sia. Perché con lui annoiarsi è praticamente impossibile. Proprio nelle ultime ore il nipote di Costantino della Gherardesca si è reso protagonista di alcune dichiarazioni nei confronti di Jessica Selassié.

Tra i due non è scoccata la scintilla, anzi, a ben guardare pare che si sopportino a fatica. La conferma è arrivata proprio dal food blogger che parlando con Kabir Bedi e Valeria Marini ha detto: “Sai qual è il suo problema e perché non trova marito? È un po’ acida…”. Il fatto è che lì seduta con loro c’era pure lei che si è difesa rispondendo: “Sono molto dolce, sono sensibile, sono gentile, buona…”. Barù, però, non si è fatto convincere e ha ribadito “Lei non ha senso dell’umorismo. That’s also very important FOR ME. You can work on it”, cioè per me è molto importante ma ci può lavorare…

La discussione è proseguita e Kabir Bedi ha chiesto a Jessica Selassié quale sia il suo marito ideale: “Non ne ho uno in particolare. Penso che ogni persona è speciale a modo suo e quindi ogni volta mi sono sempre scelta un tipo diverso. Ci sono tante cose da guardare, da conoscere…”. Valeria le ha chiesto quale sia la cosa che la colpisce di più in un uomo: “La gentilezza? La galanteria?”. “Sì” ha risposto la principessina. Poco dopo, però, è successa una cosa tutta da decifrare.





È intervenuta Valeria Marini che ha confessato: “Io non sono sposata, ma mi voglio sposare”. E Barù: “Perché non andiamo in India? Magari troviamo un uomo per te…”. La discussione è andata avanti, ma vale la pena ricordare che tra Barù e Valeria c’è un precedente. I due verso fine anno hanno dormito insieme e la vippona, con la sua ironia, aveva detto: “Lui è carino e simpatico, ma sembra uno scimpanzé quando si muove nel letto, ha dei modi animaleschi”.

Parlava del senso dell’umorismo di Jessica dopo averla chiamata acida BARÙ SEI SGAMABILE COME POCHI#jerùpic.twitter.com/23b7y2nqpv January 16, 2022

io stesa a terra per il modo in cui Valeria guarda Barù, per Kabir che non vuole che Jess venga interrotta perché ormai è la sua protetta e per il modo in cui annuisce Barù mentre lei parla #jerù pic.twitter.com/p908xLcgSx January 16, 2022

Per me invece quando Baru’ verso la fine dice “perché nn andiamo a trovare Kabir in India così troviamo un marito per te” rivolto a Valeria..,ma nn a Jessica…….🤔🤔 #jeru #GFvip https://t.co/5i4tOuP44v January 17, 2022

Poche ore fa, invece, Barù è andato decisamente oltre. Si è infilato sotto una coperta rossa con la Valeriona nazionale e le ha sussurrato queste romantiche parole: “Tu sei stata la prima ad accettarmi nel letto. Voglio solo te Valeria, siamo un’anima unica. Amami”. Una dichiarazione in piega regola. Ma, vista la vena giocosa del personaggio, in tanti sono rimasti senza parole. Compresa Valeria Marinia. E sui social già impazza il domandone: era serio o no?