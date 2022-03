Sono giornate complesse queste ultime per Barù. Dopo l’ultima puntata in diretta del GF Vip, per il nipote di Costantino della Gherardesca e Jessica, le cose non vanno affatto bene. Tutto il bello che c’era stato finora, sembra svanito dopo le accuse incrociate di lunedì scorso. Ta l’altro, nelle scorse ore, c’è stato un confronto tesissimo tra lo stesso e la principessa. È qui che Gherardo Gaetani ha dato il peggio di sé e ha detto delle cose davvero offensive nei riguardi della giovane princess: “Sei veramente insopportabile, dopo che mi insulti anche insopportabile. Veramente hai un coraggio… un bel coraggio”.

Allora Jessica risponde adirata: “Mi rompo pure le pal..e”. Ma Barù non ci sta e ribatte: “Sempre la scusa. La luna piena, c’hanno il ciclo. La festa delle donne. Ah, lei non ce l’ha la scusa del ciclo. È nervosa così. Di natura“. La sorella Selassié allora lo guarda e dice: “Mi da fastidio che Barù debba prendersela per qualcosa per cui non mi ha dato la possibilità di spiegarmi“. Si fa riferimento all’insinuazione di “Jess”, che ha lasciato intendere che il nipote di Costantino della Gherardesca potrebbe aver allacciato un legame intenso con lei come pura strategia per restare nel reality.

“Non c’è più amore. Non c’è mai stato. Quindi cosa devi spiegare?”, urla Barù. Piccata la reazione di Jessica: “Oltre a essere arrabbiata, visto che hai detto che non ti fidi di me, l’hai detto pure nella capanna, perché non mi conosci. Io di te mi fido, anche se non ti conosco bene”.





“Allora, prima che noi parlassimo, è stato lecito avere dei dubbi… dopo però… Senti, io ero arrabbiata, ok? Adesso mi sembra esagerato prendersela. Sei deluso. Ma secondo me non devi prendertela. Mi dispiace, ti chiedo scusa. Qui dentro le pensiamo tutte.” Ma non è finita qua per il povero Barù che poco più tardi, ha dovuto ascoltare qualcosa di davvero triste.

BARÙ STAI ATTENTO A DAVIDE



E PAN BAULETTO MUTO #jerù pic.twitter.com/lzvtr5ydPz March 8, 2022

Alcune persone hanno urlato frasi destinate a lui, fuori dalla casa del GF Vip. Questa gente sembra aver messo in guardia Barù dall’atteggiamento di Davide: “Barù stai attento a Davide”, si è sentito. Secca la risposta del cuoco: “Ma andate a letto, andate a dormire!”. Fenomeno.