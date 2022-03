Al GF Vip 6 la partita sembra chiusa tra Barù e Jessica Selassié. Per settimane i fan del programma hanno sperato in un avvicinamento risolutivo, il nascere di una storia tra i “Jerù”. E ci sperava anche la princess. Ma dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, durante e soprattutto dopo la semifinale del reality andata in onda giovedì sera, è crollata ogni speranza.

Lei, visti i suoi atteggiamenti nella Casa ha accusato Barù di essere uno stratega. Lui si è molto infastidito per questa accusa, ma nella notte, dopo la puntata, parlando con Davide Silvestri, potrebbe aver confermato la sensazione di Jessica che in diretta e nei giorni precedenti aveva tanto criticato.

Barù ammette la strategia al GF Vip

Barù e Davide Silvestri hanno costruito un ottimo rapporto al GF Vip 6 e dopo la seminfinale sono stati ripresi dalle telecamere in una conversazione privata. Su Jessica, appunto. “Ti dissi ‘stai attento, non fare troppo il cretino’. Perché poi dall’altra parte c’è…”, ha detto l’attore. A quel punto la replica del concorrente entrato per ultimo nella Casa che ha sorpreso in negativo il pubblico che seguiva la diretta h24.





Barù, anche lui ora in finale, avrebbe confermato l’idea di Jessica, ovvero quella di essersi avvicinato a lei solo per strategia. Riferendosi agli atteggiamenti usati con lei, ha risposto cercando di parlare in codice con il suo amico: “Mi hanno fatto passare due televoti.. facendo quello. Alla fine si ok, però…Hai capito? Alla fine sono…è così”.

“Mi sa che non sono più simpatico a Jessica.. le devo chiedere scusa”



io sono scoppiata a piangere, voi scherzate #jerù pic.twitter.com/lfy93qKrau March 11, 2022

Poi però in una chiacchierata con Giucas Casella, Barù si è sfogato ammettendo di aver esagerato con la princess: “Mi sa che non mi vuole più bene Jessica, le devo chiedere scusa. Le voglio bene ma…”, il suo inquilino lo ha interrotto per consigliargli ‘Poi vi vedrete fuori’. Ma il “pentimento” è durato poco perché Barù a queste parole ha risposto sbuffando, come a lasciar intendere che non ha alcuna intenzione di vedere Jessica Selassié una volta finito il GF Vip 6.