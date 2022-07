La partecipazione al GF Vip 6 gli ha valso un’enorme popolarità e anche un nuovo lavoro: nuovo programma in tv per Barù. Dopo l’esperienza nella Casa dove si è fatto conoscere per il suo carattere sopra gli schemi e senza peli sulla lingua a distanza di qualche mese l’esperto di food torna sul piccolo schermo.

Dopo il reality il nipote di Costantino della Gherardesca ha già aperto il suo ristorante a Milano e ora è pronto a fare un viaggio nel mondo dell’arte culinaria e ancora di più del barbecue con il pubblico di Food Network. Il format si chiama Braci by Barù, dura circa 30 minuti e va in onda a partire dal 29 luglio dalle ore 22.





Barù nuovo programma in tv

L’ex gieffino a TV Blog, tutto è nato da una serie di appuntamenti su Instagram che risalgono allo scorso anno. In questo spazio Barù realizzava una serie di interviste, mentre lui cucinava dietro al barbecue. Da qui l’ispirazione di portare un qualcosa di simile anche sul piccolo schermo con lui protagonista: “L’idea era quella di riprendere quella serie, ma poi è diventata uno speciale che alla base vuole raccontare una mia giornata tipo a Milano, dove ora vivo”.

“Non l’ho visto, perché io non mi rivedo mai, ma credo sia incentrato più su di me che sulla brace: mi hanno chiesto però di fare anche tre o quattro ricette, anche perché su Food Network un po’ di cibo ci deve essere (ride), e quindi l’ho fatto…”, ha detto Barù a proposito del suo nuovo programma in tv. Ringraziando il canale per l’opportunità dice anche che si augura che il programma possa proseguire ed evolversi.

“La cucina non è solo ricette, è divertimento. Io voglio divertirmi e voglio far divertire”, ha continuato Barù sul sito Tv Blog a proposito del nuovo programma. La sua idea non è solo quella di preparare una ricetta e renderla nota al pubblico, ma fare qualcosa di diverso: “(…) C’è bisogno di essere sempre più dinamici e devono soprattutto intrattenere, non limitarsi a dare qualche ricetta, su…”.

