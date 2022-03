Dopo il ‘GF Vip’ tutti i concorrenti sono tornati alla vita normale, anche se alcuni di loro sono riusciti già ad ottenere importanti incarichi. Soleil Sorge ad esempio è giurata de ‘La Pupa e il Secchione’ di Barbara D’Urso ed è anche stata invitata ad una puntata di ‘Tiki Taka’. Poi anche Lulù Selassié è stata scelta per la trasmissione di Carmelita per la seconda puntata del reality di Italia 1 come quarta giurata. Ora invece tutte le attenzioni si sono spostate su Barù, che avrebbe avuto già un flirt amoroso.

Nei giorni scorsi su Barù era uscita fuori una notizia clamorosa. Secondo quanto riportato da ‘Blasting News’, che è riuscito a leggere qualche commento degli utenti sui social network, Gemma Galgani avrebbe messo alcuni mi piace definiti tattici verso il concorrente del ‘GF Vip 6’. E non avrebbe scelto proprio qualche foto qualsiasi, infatti avrebbe optato per dei like a scatti che lo ritraevano senza maglietta e quindi in quelle definite maggiormente provocanti. Lui però avrebbe ben altri obiettivi.

Nonostante i fan di Barù e di Jessica Selassié si siano augurati fino all’ultimo di vederli insieme, molto probabilmente dovranno rimanere parecchio delusi. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha sempre precisato di non provare dei sentimenti speciali nei confronti della princess etiope e ora sembra che abbia iniziato una conoscenza approfondita con una giovane. Il suo nome è venuto fuori in queste ore e alcuni utenti hanno minacciato e insultato proprio la presunta fiamma dell’uomo.





Come scritto da ‘Blasting News’, la presunta possibile fidanzata di Barù è stata vittima di attacchi durissimi sul web ed è stata costretta a parlarne pubblicamente nella speranza che possa finire al più presto questo massacro virtuale. La giovane ha infatti esclamato: “Minacce di morte, insulti, diffamazioni e messaggi privati. Il tutto a causa della vostra lobotomizzazione a causa di un programma tv, tutto verrà reso pubblico”. E ha poi paventato la possibilità che si siano altri provvedimenti, visto che si tratta di gesti molto seri.

La ragazza che potrebbe aver rubato il cuore a Barù si chiama Valeria Ninni e lavora come infermiera. Lei ha poi aggiunto dopo le minacce e gli attacchi personali: “Vi ricordo che le minacce, lo stalking, sono reati molto gravi e la mia persona non sarà lesa da esserini che non distinguono la realtà da programmi televisivi”. Vedremo se lui uscirà ora allo scoperto.