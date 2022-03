Dovevano essere, almeno secondo tanti fan, la coppia più esagerata di questo GF Vip 6. Alla fine invece, nulla di fatto, tra Jessica e Barù: i cosiddetti Jerù. Il loro interessamento non si è mai trasformato in qualcosa di più ‘sostanzioso’ e la colpa, probabilmente, è solo dell’enologo che non è particolarmente attratto (mentalmente) dalla giovane Selassié. La chimica fisica c’è e lui stesso lo ha ripetuto più volte nel corso delle dirette con la casa. Eppure sa bene che tra di loro non potrebbe esserci qualcosa di più qualcosa che supererebbe le barriere di quella casa piena di telecamere.

Come se non bastasse, forse anche in vista della finalissima, i due si sono letteralmente allontanati, mettendosi a far parte di due gruppi ben divisi. Da una parte gli uomini, Giucas Casella, Davide Silvestri e Barù, e dall’altra le donne, Delia Duran, Lulù, Jessica e Sophie Codegoni. E poi ci sono le tensioni. Come scrive ilvicodellenews.it, l’astio di Davide e Barù verso le due sorelle Selassiè, è palpabile. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, in confessionale, le ha definite addirittura delle “sudicione”, e parlando assieme con gli uomini della casa, ha ribadito il concetto di non voler cedere alle avance della Princess (che non aspetta altro).

Tra l’altro si è tornati a parlare anche della famosa capanna che era stata organizzata sabato scorso, e il food blogerg ha spiegato che è stata un’idea degli autori e che lui non avrebbe voluto farla, probabilmente. Ora, dopo un periodo di tensione, Lulù e Jessica Selassié si sono di nuovo unite. E stavolta l’hanno fatto con un nemico comune: Barù appunto.





Lulù ha quindi preso le difese della sorella, accorgendosi che qualcosa non quadrava. E anche se proprio Lulù è sempre stata una di quelle che ha spinto la sorella fra le braccia di Barù, stavolta ha dovuto fare un dietro front. Proprio a riguardo ha provato il tutto per tutto dicendo a Barù: “Quando Jessica uscirà ci sarà un bel bono che la sta aspetta, che le farà conoscere Manu”, provando a farlo ingelosire.

A quel punto però Barù ha replicato dicendo che Jessica dovrà essere pronta per questo, e la Princess ha risposto che sua sorella è già bella e quindi prontissima. Che acidume, ragazzi.