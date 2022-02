Barù e Jessica Selassié, le cose cambiano di ora in ora al GF Vip. Sappiamo che la princess è molto presa dal nipote di Costantino della Gherardesca, mentre lui sin dall’inizio ha detto di volere solo un’amicizia. Amicizia dentro la Casa, anche perché è molto riservato, ma anche fuori la Casa.

Lei, anche se non ha mai negato il suo coinvolgimento, ha sempre rispettato questo “paletto” del coinquilino, al punto che anche durante la diretta è stata spronata a buttarsi, a rischiare anche un no insomma. E l’ha fatto: durante la festa di Carnevale nella notte tra il 26 e il 27 febbraio, Jessica Selassié si è finalmente esposta e ha rivelato a Barù il desiderio di baciarlo.

Barù, cosa è successo adesso con Jessica Selassié

Probabilmente la sorella di Clarissa e Lulù era convinta che la situazione con Barù fosse migliorata dopo giorni di sorrisi, confidenze e ammiccamenti, ma non è affatto andata come sperava: è arrivato il ‘due di picche’ con grande delusione dei fan dei “Jerù”. E lui, poco dopo, si è trovato a spiegare ancora una volta che Jessica è un’amica e che non ci sarà qualcosa in più.





Ma attenzione, perché dopo questo rifiuto è arrivata una grossa sorpresa. Per tutto il giorno Jessica e Barù sono stati distanti, ma quando è arrivato il momento di andare a dormire non solo si sono ritrovati nello stesso letto, si sono scambiati tenerezze come non mai ritrovando così la complicità.

Nemmeno a dirlo, la clip ha fatto presto il giro dei social e l’atteggiamento di Barù a molti è sembrato incoerente e confuso. Poche ore prima aveva infatti chiarito di non andare oltre con la principessa, poi nella notte appena trascorsa si è decisamente contraddetto avvicinandosi e stringendo come mai aveva fatto prima la sorella di Lulù. Le immagini in camera parlano da sole.