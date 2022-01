Da quando ha messo piede al GF Vip 6 Barù è diventato uno dei concorrenti preferiti del pubblico. Schietto e forse a volte anche troppo diretto, il nipote di Costantino della Gherardesca si è preso conquistato l’affetto di inquilini e telespettatori. Molti, poi, vorrebbero che trovasse una fidanzata nella Casa ma al momento niente da fare anche se di giorno in giorno cresce la curiosità su come si evolverà il suo rapporto con Jessica Selassié.

Già da settimane hanno lanciato l’hashtag #Jerù, anche se lei ha avuto dei dubbi dopo che Alfonso Signorini ha letto i nominati di lunedì 17 gennaio 2022. “Barù, ma per caso mi hai votato?” .“Non avevo nessuna ragione per cui votarti, scusami”, ha chiarito lui. “Boh, non si sa mai… magari ti sto antipatica”, ha risposto la princess. “No, poi dopo tutto sarebbe stato un voto un po’ infelice”.

Barù alla coinquilina: “Dormiamo insieme?”

Jessica Selassié è finita in nomination ma effettivamente Barù ha nominato sua sorella Lulù, che invece è ormai proprio fidanzata con Manuel Bortuzzo. Tornando a Barù, forse non tutti hanno visto la scena di questa notte, dopo la diretta. Ma chi l’ha vista spera senza dubbio che tra i due scocchi finalmente la scintilla.





Pur premettendo che Barù ha parlato chiaro su Jessica a sua sorella Lulù e a Sophie Codegoni, stanotte il nipote di Costantino della Gherardesca ha detto una frase che ha subito riacceso le speranze di chi lo vorrebbe insieme alla maggiore delle principesse Selassié. “Dormiamo insieme stanotte?” ha chiesto Barù a Jessica.

Mi sono accorta che Barú ha detto "dormiamo insieme?" con lo STESSO tono di voce di quando sul suo divano si parlava di posti letto che si sarebbero liberati disse con la mano davanti alla bocca "poi vieni con me?" NON ERAVAMO PAZZE #jeru #jessvip #gfvip January 18, 2022

E lei: “Va bene, io non ho paura. Sei tu che non sei pronto, che sei un timidone, sai che sono brava a provocare: non mi provocare”. “No io dormo solo stanotte, un altro mesetto e sono pronto”, ha risposto scherzando Barù, che sa di piacere a Jessica ma evidentemente non se la sente di lasciarsi andare. Chissà, ora lei rischia di uscire per sempre dal GF Vip 6 ma se dovesse rimanere succederà qualcosa tra i due?