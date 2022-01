Barù è entrato a gamba tesa nella Casa del GF Vip. Si è subito fatto apprezzare dal pubblico per la sua schiettezza, ma le sue coinquiline hanno da ridire per i suoi modi. E infatti l’hanno nominato in gruppo nella diretta di lunedì scorso. Anche sul triangolo Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli il nipote di Costantino della Gherardesca è stato limpido: ha detto che hanno stufato in pratica.

Interpellato in diretta da Alfonso Signorini, ha detto la sua sul rapporto tormentato e chiacchierato che c’è tra l’attore e sua moglie e commentato la situazione senza mezzi termini, come è solito fare: “Mi ha annoiato tutta questa storia, basta! Trovo geniale, ha tenuto su un programma tre mesi, ora non ce la facciamo più”, è esploso Barù.

Barù, le parole su Jessica che fanno sperare i fan

E poi: “Credo che anche il pubblico italiano non ce la faccia più. Poi, quando vedo una donna smarrita e ferita in Casa, dico anche no, basta”. Ma la replica di Alex Belli a Barù è arrivata subito:“Come hai consigliato a Delia, vorrei andarmene con i monaci tibetani e non venire qui!”, ha sottolineato l’attore, sempre durante la puntata dove però gli applausi sembravano indirizzati più che altro al concorrente.





E poi c’è un’altra questione che al pubblico del GF Vip 6 sta a cuore: che c’è davvero tra Barù e Jessica Selassié? Sono stati soprannominati i “Jerù” e le loro frecciatine continue vengono interpretate spesso come avvicinamenti sospetti. Ora, per la gioia di chi sostiene questa coppia, lui ha deciso di mettere in chiaro. E di fatto si è sbottonato.

Parlando con Sophie Codegoni, Barù ha detto che “Jessica è una delle persone che mi potrebbe interessare di più, non c’è dubbio. Non c’è dubbio che abbiamo un’ottima amicizia, mi piace molto il suo senso dell’umorismo e la trovo molto bella”. Ha anche aggiunto che Romanticamente non penso… perché se io perdo la testa per qualcuno lo sento” ma quella frase è bastata ai fan dei Jerù.