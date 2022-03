È sempre stato onesto Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, in arte Barù, nei confronti di Jessica Selassie. La giovane, innamorata persa, sta cercando in tutti i modi di far cadere l’uomo tra le sue grinfie. Eppure il ragazzo è stato categorico: non vede alcun futuro sentimentale con la giovane seppur la reputa una donna degna di stima e un’amica. Non abbastanza però per finire nella rosa dei suoi cosiddetti “alleati“, vale a dire coloro con i quali vorrebbe arrivare in finale. Il fatto è che, per sua stessa ammissione implicita, nella speciale lista di Barù figurano Soleil, Davide Silvestri e Giucas Casella, ma non la sua princess.

E naturalmente se ne è parlato molto. Il padrone di casa ha voluto prima riassumere il legame creatosi tra la principessa e Barù, che più volte ha affermato di non voler raccontare le proprie faccende. Un gesto che non è stato condannato da tutti. Ad esempio Sonia Bruganelli ha detto: “Io credo che sia strano che un comportamento normale passi per strano. Lui giustamente preserva la sua sfera privata, non è normale il contrario”.

Dal canto suo Adriana Volpe, invece, ha detto il contrario: “A me ha fatto strano la sua alleanza con Soleil, Giucas e Davide. E Jessica? Ti ha dato l’anima, come puoi non voler arrivare in finale con lei?”, ha sottolineato la trentina, ricevendo una risposta piuttosto piccata da Barù: “Certo, ho sempre detto Giucas, Davide, e Soleil. Jessica è arrivata dopo”.





La replica ha mandato fuori dai gangheri Adriana: “E allora non fare il fenomeno, su, non fare il fenomeno!“. Barù, non ha comunque perso il controllo, ed ha contro-ribattutto in modo tagliente: “Tu hai amici veri? Sai cosa abbiamo passato io Davide, Giucas e Soleil?”. Insomma risposta tragica per giustificare qualcosa di inutile: alla fine Signorini ha preferito cambiare argomento.

Tuttavia, Barù ha sempre detto che i suoi prescelti della finale erano Soleil, Davide e Giucas. Insomma, ha tenuto il discorso sin dall’inizio e non si è mai rimangiato la parola su questo. C’è però da dire che verso Jessica ha invece tenuto atteggiamenti a volte ambigui. La cosa nuova è che perfino la princess ha iniziato a dubitare di lui, pensando che spesso le si avvicini per strategia e per guadagnare punti per un eventuale televoto.