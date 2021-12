Fermi tutti, abbiamo un vincitore. Al Grande Fratello Vip 6 si sta mettendo in mostra uno dei protagonisti. E no, non è né Manuel Bortuzzo la cui storia con Lulù Selassié ha preso una piega insperata. E neppure Alessandro Basciano che da quando ha varcato la porta rossa ha subito catturato le attenzioni delle inquiline e di Soleil in particolare. Parliamo di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, per tutti Barù, che è uno degli ultimi ad essere entrato nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Già in diverse occasioni l’esperto di enologia nonché nipote di Costantino della Gherardesca si è messo in evidenza per alcune sue uscite che hanno mandato ‘in estasi’ il pubblico. Giusto un paio di giorni fa, il 29 dicembre, su Twitter è stata rilanciata una sua battuta mentre stava parlando con Katia Ricciarelli. “Questi grandi fratelli mi spingono… vogliono che trombo… Perché?”. Alla domanda ovviamente la soprano non ha risposto. Forse qualcun altro potrebbe farlo, chissà.

Intanto però Barù è diventato uno dei preferiti dei telespettatori del GF Vip soprattutto per i suoi modi diretti, la sua schiettezza. Se vogliamo pure la totale assenza di ‘manovre’ o ‘strategie’, che non guasta per guadagnarsi simpatie. Ma come ci è finito Barù in televisione? Beh, è stato lui stesso a spiegarlo a Jessica, altra inquilina che come lui ama cucinare.





“Sono cresciuto in Italia – le parole di Barù alla principessa – e poi a 8 anni mi sono trasferito in Svizzera. Da lì mi sono trasferito in America. Da lì ho vissuto in Spagna, Patagonia, in Australia… E finalmente sono tornato a vivere nella mia amata Toscana. Sono finito in televisione per colpa di mio zio Costantino e da lì ho fatto vari programmi”. Ma è nelle ultime ore che Barù ha ‘esagerato’. Mentre gioca con gli altri a biliardo dice: “Vorrei dare un consiglio ai giovani telespettatori. Prima di ‘mastur…’, prima di prendere una decisione…”.

Il consiglio di Baru per i giovani telespettatori #gfvip pic.twitter.com/fbHMbBMXA8 December 30, 2021

È la naturalezza con cui lo dice che mi uccide ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/irFY7fHHNy December 29, 2021

Barù uscendo dal Confessionale dopo essere stato cazziato: “Se non posso fare le mie battute me ne vado a casa, che cazzo mi avete chiamato a fare, il democristiano?!” MITO ASSOLUTO🤣✈️ #gfvip December 30, 2021

Nelle ultime ore pare che Barù ne abbia combinata un’altra delle ‘sue’. Sembra proprio che certi ‘meccanismi’ non solo non piacciano, ma davvero non rientrino nel suo mondo. Tanto che a queste ultime parole di Gaetano la regia lo ha richiamato, probabilmente mettendolo in guardia. Dopo il richiamo del GF Vip Barù ha detto: “Dai che lunedì me ne vado a casa”. Che sia davvero agli sgoccioli la sua avventura? Vi prego non ditelo in giro, però, che noi ancora non riusciamo a crederci.