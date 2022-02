Barù è uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip e in questi giorni è al centro del gossip per un bacio scambiato con Delia Duran, la moglie di Alex Belli entrata ormai un mese fa come concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Una settimana fa circa, durante una festa nella Casa del GF Vip, alcuni concorrenti si erano accorti che c’era stato qualcosa. Le telecamere non avevano ripreso il momento del bacio ma Gianluca Costantino lo aveva spifferato a Soleil Sorge: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero (una prova fatta fare dal GF Vip 6, ndr) si è baciato!”.

Barù al GF Vip: “Devo infilare l’uccello…”

Ovviamente la voce del bacio è circolata per tutta la Casa ma Barù e Delia Duran avevano smentito, fino a pochi giorni fa, quando i due hanno deciso di raccontare la verità. “Ma quella mi ha ficcato la lingua in bocca”, ha detto Barù a Davide Silvestri, mentre Delia lo ha confessato a Nathaly Caldonazzo motivando anche il suo gesto: “L’ho fatto così impara, continua a sparlare”, riferendosi a Jessica Selassiè.





La principessa non ha mai nascosto un certo interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca e sono tanti i telespettatori che sperano di vedere nascere una nuova coppia in casa, dopo quelle formate da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. IN queste ore Barù si è lasciato andare a una battuta hot che ha fatto sobbalzare Soleil Sorge, che incredula ha commentato: “Oddio, lo ha detto davvero?”.

Barù: Ho una voglia di infilare il mio uccello in qualcosa”.



Barù sempre elegante🤦‍♀️ #gfvip#delia pic.twitter.com/S04Dt6EeEi February 11, 2022

“Ho voglia di infilare il mio uccello in qualcosa”, ha rivelato Barù spiazzando Soleil Sorge che si trovava accanto a lui. “Non ci credo, l’ha appena detto”, ha esclamato la vippona e scatenando la reazione del concorrente, il quale non ha perso occasione di tirarle una frecciatina: “Ma parli te, parli proprio te che hai spaccato matrimoni, rovinato famiglie”.