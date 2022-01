“Avete sentito?”. Barù, frecciatina al veleno contro il GF Vip. La regia stacca ma è troppo tardi

Barù, ancora tu. Il food blogger nonché nipote di Costantino della Gherardesca da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha saputo attirare le attenzioni del pubblico. In tanti modi. Il fatto di non avere peli sulla lingua, come si suol dire, può far divertire i telespettatori, ma fra quelle mura la questione è diversa. Prendiamo ad esempio quanto avvenuto nelle ultime ore.

La ‘scaramuccia’ tra Jessica Selassié e Barù non è proprio passata inosservata. “Ah, ma che c’è da dire su di te? Che dici cavolate dalla mattina alla sera, che sei volgare ma che cucini bene?”, fa la principessa a Barù. E questo per tutta risposta si rivolge così alla sorella di Lulù e Clarissa: “Io sono volgare? Ma tu ti sei vista allo specchio?”.

Così alcune inquiline, stufe di certe battute, si sono ‘organizzate’: “Abbiamo preso la decisione di non parlare più con Barù, di ignorarlo fino alla nomination“, la confidenza di Jessica Selassié mentre parlava con Sophie. Ma se anche Nathaly Caldonazzo è d’accordo con questa sorta di isolamento, il gieffino non ci sta e organizza una conferenza stampa – avete letto bene – all’interno della Casa del GF Vip. No, non è in grado di dirci chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica.





Parlando con Manila Nazzaro è uscito fuori il discorso sui giovani e su cosa possono trarre da programmi come il reality condotto da Alfonso Signorini. A questo punto Barù ha sorpreso tutti affermando: “Diciamo una cosa: io non farei vedere questo programma ai miei figli”. Boom. Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, questo il suo vero nome, ha poi ribadito il concetto.

“Non credo sia un’educazione che voglio dare ai miei figli di guardare un programma del genere”. Dopo che Barù ha espresso il suo punto di vista Manila Nazzaro gli ha risposto: “Ma cosa vuol dire? I miei figli lo guardano perché c’è la mamma… Ma cosa vuol dire?!”. Il confronto è andato avanti, ma prontamente la regia, come già avvenuto in passato, ha staccato le immagini e ‘censurato’ la vivace discussione. Proprio un peccato, non trovate?