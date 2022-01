Appena entrato al GF Vip 6 Barù è diventato uno dei concorrenti più amati della Casa. Le sue battute e la sua schiettezza sono infatti molto apprezzate dal pubblico, che non si perde proprio nulla della diretta h24 e si riversa poi sui social.

Non ha peli sulla lingua il nipote di Costantino della Gherardesca e lo ha dimostrato anche dopo la diretta del 7 gennaio scorso, quando Alfonso Signorini è entrato nella Casa per parlare con i vipponi e confrontarsi dopo le discussioni che ci sono state in settimana e soprattutto a seguito di alcune affermazioni molto forti di Katia Ricciarelli nei confronti di Lulù Selassié. Alla fine, nessuna squalifica per la cantante dopo il discorso del conduttore Barù ha voluto dire la sua.

Barù ripreso al GF Vip: “Una cosa gravissima”

“La cosa detta da Katia era brutta, molto forte. Al giorno d’oggi non lo puoi proprio dire. Io non lo direi mai, sono sempre super attento. Mia nonno non ha mai detto una cosa del genere”, ha detto Barù. E poi: “Non è questione di generazione. Non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli Usa saresti fucked. Cose brutte”.





Nelle ultime ore, invece, è stato Barù ad essere ripreso. Da Manila Nazzaro, con cui non scorre buon sangue. I due sono infatti opposti come carattere e lui, riporta il sito Funweek, non risparmia battute sottili alla ex Miss Italia. Ma una delle sue ultime uscite l’ha fatta proprio “indispettire”.

“È meglio stare in carcere che qui”, avrebbe detto Barù al GF Vip 6 facendo alzare subito le antenne alla concorrente che come detto ha un carattere completamente opposto al suo: “Hai detto una cosa gravissima” ha risposto subito Manila Nazzaro. Ma la replica tagliente di lui non si è fatta attendere: “Guarda che in galera si legge e si parla con gente internazionale”.