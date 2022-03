La storia continua, altro che chiacchiere da salotto. Al Grande Fratello Vip la relazione tra Jessica Selassié e Barù Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona non è mai sbocciata completamente. Ma cosa vuol dire esattamente quando un amore sboccia ‘completamente’? Chi è in grado di stabilire se un bacio tra due persone possa valere quanto e più di un rapporto sessuale tra altre due? In altre parole, per ciascuno di noi, ed evidentemente anche per ognuno degli ormai ex inquilini della Casa, l’amore è squisitamente soggettivo.

Sulla vincitrice del reality di Alfonso Signorini e Barù è stato detto tutto e di più. Ma alcuni punti sono certi: l’attrazione tra i due gieffini, le di lei dichiarazioni di Jessica e i di lui tentennamenti. Non solo. A quanto pare Barù ha dichiarato a Jessica che non ci sarebbe stato nulla tra loro sotto le coperte e sotto le telecamere. Per una questione di ‘pudore’? E chi lo sa? Può anche darsi no? Comunque per chi, in questi tempi dominati da pornografia e falsità fatte passare per recitazioni di qualità, non ne conoscesse il significato rimandiamo alla Treccani: “Senso di riserbo, vergogna e disagio nei confronti di parole, allusioni, atti, comportamenti che riguardano la sfera sessuale”.

Jessica Selassié e Barù sono legati da un rapporto che va ben oltre l’amicizia. Ma cosa hanno detto o fatto loro appena chiuso il sipario sul Grande Fratello Vip 6? Queste le parole della 26enne: “Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava. Ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello”. E Barù? Beh, lui, che di anni ne compirà 41 il 28 maggio, ha stupito tutti – che ve lo diciamo a fare – con una delle sue trovate.





Sul proprio profilo Instagram Barù ha prima di tutto iniziato a seguire Jessica Selassié. Poi ha postato delle immagini davvero singolari che stanno raccogliendo un mare di like e commenti. Una foto, in particolare, ha fatto pensare ad un riferimento a Jessica Selassié. Si tratta , come potete vedere qui sotto, di una scarpa con tacco riempita da un po’ di aglio in una retina fucsia. Un follower commenta: “Dovrebbe risponderti con dei pomodorini di serra messi in un flûte🍅🥂😜”…

Che ci sia un collegamento con Jessica Selassié o no, di sicuro Barù ha saputo conquistare tantissimi telespettatori che ne hanno apprezzato il carattere. Sentite qua: “Sarà pur entrato negli ultimi due mesi ,ma per me Barù ha meritato tantissimo la finale.Tra gli uomini è stato il migliore: bellezza,ironia,simpatia e tanto altro.I suoi occhi e il suo viso esprimono tante cose👏👏👏”. Che dite? Siete d’accordo?