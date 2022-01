È una delle new entry del GF Vip 6 ma ha già conquistato gran parte del pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Dopo il ‘canna-gate’, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca, ne ha combinata una delle sue.

Durante la preparazione della cena insieme agli altri concorrenti del GF Vip 6 si è lasciato andare a uno scivolone su Eva Grimaldi. “Cazz* di vegana anoressica…”, ha affermato il nipote di Costantino Della Gherardesca guardando in direzione della cucine del GF Vip dove Eva Grimaldi era intenta a cucinare insieme a Giucas Casella.

Barù Gaetani del GF Vip 6: chi è l’ex fidanzata famosa

Scivoloni a parte, Barù ha comunque fatto centro del cuore dei telespettatori. Carattere irriverente, simpatia, cultura e fascino non sono di certo passati inosservati e proprio in queste ore Jessica Selassiè ha parlato di lui con Nathalie Caldonazzo, che ha notato un certo interesse del vip verso la principessa. “È carino, non ti piace? Neanche un po‘?”, le ha chiesto l’attrice dopo aver visto un affettuoso abbraccio tra i due in cucina.





“Devo ancora capirlo… lo devo conoscere. Non lo conosco ancora”, ha detto Jessica pensandoci su e non chiudendo del tutto. In molti sperano nella nascita della nuova coppia al GF Vip. Barù è single, ma in passato è stato legato a una conduttrice televisiva molto conosciuta: Victoria Cabello, vj negli anni d’oro di MTV, inviata e conduttrice de Le Iene, conduttrice del Festival di Sanremo nel 2006 e attrice.

I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2013 e la loro storia è finita qualche anno dopo. Durante una puntata de Le Invasioni Barbariche di marzo 2015 la conduttrice aveva parlato di Barù: “Non so se sia il mio fidanzato, non me l’ha mai chiesto. Comunque ci frequentiamo e non è che giochiamo a Risiko quando ci vediamo, ovviamente. Però non lo so, stiamo capendo”.