Barù, allora il bacio era vero. Una settimana fa circa, durante una festa nella Casa del GF Vip, alcuni concorrenti si erano accorti che c’era stato qualcosa. Le telecamere non avevano ripreso il momento del bacio ma i loro corpi vicini. Poi però la reazione di Soleil Sorge a quanto assistito aveva parlato chiaro.

Gianluca Costantino le aveva subito detto: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero (una prova fatta fare dal GF Vip 6, ndr) si è baciato!”. E l’influencer, che non aveva visto: “Non è vero, non ci posso credere”. Dopo questa scena la voce del bacio è circolata per tutta la Casa ma i due vipponi, ossia Barù e Delia Duran avevano smentito.



Barù: “Mi ha ficcato la lingua in bocca”

Il giallo dopo una settimana può considerarsi risolto perché i diretti interessati hanno confermato. Barù in camera con Davide Silvestri e Soleil Sorge avrebbe confermato l’avvicinamento con Delia Duran: “Ma quella mi ha ficcato la lingua in bocca”, ha detto ridendo. E il suo coinquilino: “Io poi sono sempre in mezzo, questo è il finale”.





Poi, in cucina, Soleil Sorge ha consigliato a Barù di ‘dissociarsi‘: “Basta che dici ‘mi dissocio’, tu dissociati”. Ma non è finita qui perché altre conferme sul bacio tanto discusso negli ultimi giorni arrivano da una confessione di Delia Duran a Nathaly Caldonazzo. Sul letto bisbigliavano ma per gli utenti la loro chiacchierata è stata chiarissima.

Lei gli ha ficcato proprio la lingua in bocca 🥶 #jeru pic.twitter.com/rO8ldQRrYe February 11, 2022

“L’ho fatto così impara, continua a sparlare”, avrebbe detto la modella venezuelana all’amica showgirl sul letto. Dunque Delia Duran, che nei giorni scorsi si è avvicinata “pericolosamente” a Antonio Modugno, avrebbe baciato Barù per fare un dispetto a Jessica Selassié. Com’è ormai noto la princess prova un certo interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca.