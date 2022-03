“Perché ho partecipato al GF Vip”. Barù lo dice senza nascondersi. “Dovevo restare 1 solo mese”

Barù, la confessione dopo il terzo posto nella finale del GF Vip. Un personaggio chiacchierato che ha decisamente diviso il pubblico in due fazioni, soprattutto per quanto riguarda le questioni sentimentali. Al di là di tutto, però, l’ex gieffino si è lasciato apprezzare per la sua sincerità, ingrediente che uno chef non dimentica mai di aggiungere ai suoi ‘piatti’. E questo non solo per quanto riguarda il rapporto di amicizia con Jessica.

I fan della coppia Jerù dovrebbero cominciare a mettere una bella pietra sopra la questione di cuore. Niente più che una splendida amicizia con Jessica. D’altronde anche nel corso della sua esperienza all’interno della casa del GF Vip, Barù non ha mai affermato il contrario. Una confessione che dunque non sorprende quella rivelata davanti alle telecamere di Verissimo, poi l’attenzione si sposta su ben altro.

Infatti nel corso dell’intervista nello studio televisivo di Silvia Toffanin, Barù avrebbe affermato senza troppi giri di parole cosa l’abbia spinto a prendere parte al reality show di Alfonso Signorini: “Mi avevano proposto questa cosa, mi era sembrata interessante per due motivi: mi pagavano e potevo saltare il Natale, una festa che odio. Per il resto, non ero entusiasta di lasciare una vita immerso nella natura per chiudermi in casa con altre persone”, confessa con sincerità.





Proprio per questa trasparenza, trapelata fin dal suo primo giorno in casa, Barù si è decisamente distinto, al punto da ammettere: “Sono riuscito a essere me stesso al 100%”, poi aggiunge: “Ho accettato la sfida anche perché pensavo di passare nella Casa qualche settimana. Sono rimasto tre mesi, è stata una bella esperienza ma non la ripeterei”. E la reazione di Silvia Toffanin non poteva che arrivare puntuale.

“Viva la sincerità!“, è stato il dovuto commento della padrona di casa di Verissimo. E per tornare anche sulla questione di cuore, per chi se lo fosse perso, le parole del terzo classificato della sesta edizione del reality show in merito alla cara amica Jessica non hanno di certo disatteso le aspettative, seppur lasciando non poca amarezza nel cuore dei fan della coppia: “Una donna fantastica, bella, pura, pulita, intelligente e divertente. Siamo amici, di fisico non c’è stato nulla, solo dei piccoli bacini ma niente di che. Ero ovviamente attratto da lei, ma ci dobbiamo conoscere fuori da un contesto come quello del Gf Vip, con telecamere e microfoni tutto il giorno”.