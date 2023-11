Addio al mondo dello spettacolo: l’ormai ex protagonista di Canale 5 ha cambiato vita. E lavoro: oggi è una barista.“So che molti di voi mi giudicheranno per il mio lavoro. Nella vita ho lavorato tanto e ho fatto tanti tipi di lavori – ha spiegato la modella e volto di programmi seguitissimi – 13 anni fa, mentre iniziavo nella moda, lavoravo come barista per poter vivere e dopo tanti anni preferisco una vita tranquilla, meno soldi, ma crearmi una vita con la mia famiglia e amici”.

Due anni fa è anche diventata mamma di due gemellini. L’annuncio della nascita era arrivato via Instagram, con una bellissima foto in bianco e nero sul letto di ospedale, mentre il marito e neo papà le teneva teneramente la mano. “Mai avrei sognato niente di così perfetto”, la didascalia lasciata dalla vip che solo dopo ha svelato i nomi dei piccoli: Bloom e Nathanael Sandri De Torres Vargas.

L’ex volto di Canale 5 cambia vita: oggi fa la barista

Lei è Gracia De Torres, modella, attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Era il 2016 quando la spagnola si faceva conoscere dal grande pubblico televisivo: ha partecipato all’undicesima edizione del reality show ambientato in Honduras e all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Era anche arrivata alla finale.

Ma proprio nel corso dell’ultima puntata Gracia De Torres si era dovuta accontentare di un quinto posto dietro a Paola Caruso, Mercedesz Henger, Jonas Berami e il vincitore, il pugile Giacobbe Fragomeni. Dopo quell’esperienza, la ex naufraga aveva anche preso parte al cast fisso di Ciao Darwin.

Sposata dal 2018 con il cestista Daniele Sandri dopo tanti anni di fidanzamento, Gracia De Torres ha anche cambiato look oltre che vita, allontanandosi dal mondo della tv e della moda che l’ha resa famosa. Oggi porta i capelli cortissimi come vediamo nella foto social pubblicata dal sito Biccy.