“Mi hai licenziata…”. Barbara Palombelli, imbarazzo in studio davanti all’ospite famoso

Incredibile quanto svelato in diretta televisiva da Barbara Palombelli. La conduttrice televisiva è conosciuta per essere una donna dal temperamento forte e che non si lascia sfuggire mai nessuna occasione per esternare ciò che pensa. Questo suo comportamento spesso l’ha costretta a finire anche in fortissime polemiche, ma il suo carattere è quello ed è stato confermato anche nell’ultima puntata di ‘Stasera Italia’. Parlando con un ospite vip, lo ha praticamente smascherato pubblicamente.

Circa un mese fa la presentatrice Mediaset è finita sotto attacco a causa di alcune sue parole sui femminicidi. E poi ha deciso di chiedere scusa: “Chiedo scusa se qualcuno sentendo solo quella frase ha capito che io sono passata dall’altra parte, cioè a giustificare i femminicidi. Non c’è niente di più lontano da me e dalla mia storia. Voglio ribadire che non c’è nessuna giustificazione al femminicidio. Non mi sono spiegata bene e mi sono scusata, la colpa è soltanto mia, non ho autori e né cartelli e dunque mi assumo tutta la responsabilità”.

Parlando con questo ospite famoso, sindaco tra l’altro di una città italiana, Barbara Palombelli ha tirato in ballo anche Beppe Grillo: “Lui veniva e si esibiva e lo dico perché molti ragazzi non lo sanno, non erano nati”. E lui ha affermato: “Sì veniva, ricordo una festa a Verona dove suscitò un gran casino”. Ma poi la sferzante accusa: “Guarda che tu eri a capo della Rai, mi hai pure licenziato dalla Rai”. Il riferimento è a quanto avvenuto negli anni Ottanta, ma l’ospite della sua trasmissione ha smentito.





Il siparietto di Barbara Palombelli è stato fatto col politico e sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il quale ha subito respinto tutto: “No, assolutamente non è vero”. E lei ha replicato: “Me lo ricordo come se fosse ieri. Dunque, la conduttrice Mediaset non ha fatto alcun passo indietro, nonostante Mastella abbia continuato a ribadire la sua posizione. Non si è trattato di un vero e proprio scontro, ma effettivamente è stata lanciata una bella frecciatina da parte della Palombelli, che chissà se aggiungerà altro.

Barbara Palombelli, per chi non lo ricordasse, ha lavorato alla Rai a ‘Domenica In’ nel 1998 e poi a ‘Samarcanda’ e ‘Italiani’ su Rai 3. Successivamente è tornata a lavorare nell’emittente televisiva pubblica nel 2004-2005 sempre con ‘Domenica In’ ed è anche stata giudice di ‘Destinazione Sanremo’ nel 2002. Quest’anno ha anche partecipato al Festival di Sanremo come co-conduttrice.