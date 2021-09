Coppia super Vip, il loro amore finalmente alla luce del sole. Il bacio scoccato di fronte ai flash dei fotografi pronti a cogliere ogni dettaglio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Quale occasione migliore per l’attrice, modella e conduttrice di presentare a tutti il suo nuovo amore, che pare essere nato proprio sui social.

Esce allo scoperto dopo il primo periodo di frequentazione e persino una convivenza che ha da subito spiccato il volo. Pochi elementi per comprendere che tra di loro è sbocciato il vero amore. Lo ha confermato proprio la modella e conduttrice durante un’intervista rilasciata a Fanpage, soprattutto dopo il bacio sulla passerella della città lagunare.

Qualche elemento basta per avere la prova inconfutabile che tra Barbara Francesca Ovieni e il rapper Moreno Donadoni sia vero amore: “Ci siamo innamorati parlando al telefono”. Poi l’attrice sottolinea: “La nostra non è una storia organizzata, non sono mai stata così bene con nessuno”. D’altronde la decisione della convivenza è stata presa al volo.





“Siamo andati a vivere insieme sin da subito”, afferma Barbara Francesca Ovieni che proprio sul red carpet ha ufficializzato la sua relazione con il musicista,. Intervistata per Fanpage, l’attrice e modella ha spiegato per filo e per segno da dove ha avuto tutto inizio.

Io e Moreno ci siamo conosciuti su Instagram lo scorso aprile. Quest’estate volevo uscire con una canzone estiva, come ho fatto lo scorso anno, ma questa volta desideravo un feat rap. Una notte ho sognato Moreno, ho pensato a lui pur senza conoscerlo, ho capito che era quello giusto”.

“Da lì è nata una collaborazione, ci siamo sentiti per telefono, parlavamo tre, quatto ore al giorno. Abbiamo continuati così per due settimane e alla fine ci siamo innamorati. Una sera si è presentato a casa mia con un sacco di regali: è stato di una dolcezza incredibile”.