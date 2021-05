Su Barbara D’Urso stanno uscendo fuori voci sempre più incontrollate nell’ultimo periodo. Da un lato c’è chi è pronto a scommettere che subirà un grosso ridimensionamento da parte di Mediaset nella prossima stagione televisiva, mentre altri rumor la danno vicina alla conduzione in prima serata di un programma importante. E in lizza ci sarebbero la versione ‘Nip’ del ‘Grande Fratello’ e ‘La Fattoria’. Al posto di Carmelita potrebbe giungere un’altra presentatrice su Canale 5, ovvero Lorella Cuccarini.

E a proposito dell’insegnante di ballo di ‘Amici 20’, dietro la possibile decisione del ‘Biscione’ di affidarsi al suo operato ci sarebbe una persona in particolare, molto influente a Mediaset. C’è di più, infatti il suo nome sarebbe proprio stato proposto da questa figura. Le indiscrezioni che arrivano dai corridoi sono sempre più forti e frequenti e chissà se non arriverà la conferma ufficiale già nei prossimi giorni. Andiamo a scoprire insieme dunque chi sarebbe stata colei che avrebbe sponsorizzato la Cuccarini.

Dunque, quando Barbara D’Urso si godrà le sue vacanze, Canale 5 potrebbe ospitare Lorella Cuccarini, che ritornerebbe al timone di una trasmissione dopo l’esperienza, finita nel peggiore dei modi, alla Rai con ‘La Vita in diretta’. Ricorderete infatti il litigio totale con l’ex collega Alberto Matano, con la televisione pubblica italiana che ha poi preferito mandarla via per lasciare spazio esclusivamente al presentatore. Fortunatamente però Lorella ha anche un’amica molto importante, che non ha fatto altro che parlare bene di lei.





Lorella Cuccarini dovrebbe innanzitutto essere riconfermata come maestra ad ‘Amici’ anche nella prossima edizione, infatti è stata promossa a pieni voti. La ballerina e presentatrice potrebbe presentare un programma su Canale 5 la domenica pomeriggio e a convincere Mediaset ad offrirle questo compito importante sarebbe stata Maria De Filippi. Ebbene sì, quest’ultima sarebbe stata fondamentale nel permettere all’amica e collega di guadagnarsi ancora più fiducia da parte del ‘Biscione’. Ora manca solo l’ufficialità.

Nei giorni scorsi Lorella Cuccarini ha comunicato a tutti di essere ‘sbarcata’ anche su Tik Tok. E lo ha detto rendendo subito noto il nickname della sua pagina. “Questo è il mio unico account Tik Tok”, con questo messaggio Lorella Cuccarini riceve subito la prova di una sorpresa decisamente gradita da pubblico che ha così ricambiato l’affetto.